Más anime en Amazon Prime Video: 'Naruto Shippuden' y la última película de 'Boku no Hero Academia' aterrizan en la plataforma ya mismo

Pues entre el duelo a muerte con cuchillos entre las plataformas de streaming para hacerse con más licencias de anime, Amazon Prime Video se ha llevado dos peces gordos.

Ahora mismo ya podemos ver varias series potentes como 'Shingeki no Kyojin' y 'Kimetsu no Yaiba' en la plataforma, además de bastantes películas bien jugosas, y ahora a partir de noviembre también se suman a la lista 'Boku no Hero Academia: Misión Mundial de Héroes' y 'Naruto Shippuden'.

Estrenos de noviembre

Ver el anime al completo de 'Boku no Hero Academia' en streaming ahora mismo es un pequeño desafío porque las temporadas de la serie están desperdigadas entre diferentes plataformas.

Ya si hablamos de las películas, por ahora se pueden ver para alquilar en varias plataformas, pero a partir del 15 de noviembre, 'Boku no Hero Academia: Misión Mundial de Héroes' pasará a estar dentro del catálogo de Amazon Prime Video.

También el 15 de noviembre aterriza 'Naruto Shippuden' y lo hace por primera vez en streaming con doblaje en castellano. La serie de anime ha sido redoblada recientemente para la edición en formato físico, aunque hubo bastante polémica en su momento por el cambio de actores de doblaje.

En Prime Video podremos ver las dos primeras temporadas de 'Naruto Shippuden', que arranca tras un pequeño salto temporal tras el final de 'Naruto', que también podemos ver ya en la plataforma.

'Naruto Shippuden' ya lleva tiempo disponible en streaming en Crunchyroll, pero si disfrutamos del anime doblado sin duda es una buena noticia. Ahora habrá que ver cuándo se va añadiendo el resto de temporadas para no quedarnos con la historia a media.