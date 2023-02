Asi fue el histórico crossover de 'Dragon Ball' y 'One Piece': el episodio especial de anime por fin se emitirá en televisión, pero hay malas noticias si queremos verlo en España

Allá por 2013 el panorama del anime era muy diferente, especialmente si hablamos de dos de las series más grandes de la historia. Todavía faltaba muchísimo 'One Piece' por delante y apenas nos habíamos metido en el Nuevo Mundo... ¡Y si hablamos de 'Dragon Ball' ni siquiera había comenzado a emitirse el anime de 'Dragon Ball Super'!

Lo que sí que estaba por aquel entonces en emisión era el anime de 'Toriko', y se ve que Toei Animation tenía grandes esperanzas para su nueva franquicia, porque decidió hacer un épico crossover que reunía a Toriko con Goku y Luffy.

El crossover entre los glotones legendarios

'Toriko' era una serie muy popular en Japón por aquel entonces y además de su propio anime también llegó a tener varios especiales y una película. El manga de Mitsutoshi Shimabukuro seguía a Toriko, un cazador gourmet que viaja por el mundo buscando los mejores ingredientes y especies rarísimas para luego venderos a restaurantes y ricachones a quienes no les importa pagar lo que sea por ellos.

Así que con este planteamiento (y muchísima comida rica de por medio), era obvio que dos glotones como Goku y Luffy encajarían de perlas con Toriko. Así que crossover estaba destinado a ocurrir y se emitió en 2013 en dos partes: una como el episodio 99 de 'Toriko' y otro como el 590 de 'One Piece'.

'Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z Super Collaboration Special' hasta ahora no se había dejado ver fácilmente fuera de Japón, pero Toei Animation ha confirmado que el próximo 4 de marzo se emitirá en televisión en Toonami, y con doblaje en inglés.

Es la primera vez que se dobla el capítulo en inglés, y también reúne a personajes de 'One Piece' y 'Dragon Ball' como Zoro, Chopper, Piccolo y Vegeta en este extraño concurso para encontrar la comida más deliciosa del mundo.

Por desgracia, parece que Toei por ahora solo ha dado manga ancha a que se emita en este espacio de Adult Swim y no será tan accesible en otros territorios. Porque de hecho, el capítulo 590 no está disponible en streaming aunque tengamos todo 'One Piece' disponible en Crunchyroll.

Eso sí, ahora que parece que Toei se ha animado a sacar a la luz el crossover, quizás haya buenas noticias en el futuro y podamos verlo en más países, aunque siga siendo en versión original y directo a streaming. Esperemos que funcione de perlas en televisión, a ver si también nos llega fuera de Japón y Estados Unidos.