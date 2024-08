Aventuras, viajes y enemigos fantásticos: esta es la novela que inspiró a Akira Toriyama para crear 'Dragon Ball'

Como bien lo sabemos, la saga de 'Dragon Ball' es una de las franquicias de anime y manga más populares a nivel mundial que nació del ingenio de Akira Toriyama, sin embargo, el mangaka y diseñador era un hombre de cultura apasionado del arte oriental en general, por lo que una de sus grandes obras no deja de estar exenta de grandes referentes de la historia de la literatura, como lo es una novela de fantasía del siglo XVI que inspiró la historia de los guerreros saiyajin.

Con una gran carga de poderes sobrenaturales combinados con la esencia de la mitología de la cultura de oriente, los personajes carismáticos a una antigua novela china, 'Journey to the West', se convirtieron en el punto de partida para que esta clásica obra de la literatura china, escrita durante la dinastía Ming, inspirara la historia que cautivó a millones de personas alrededor del mundo.

La novela publicada anónimamente en 1592 (aunque se le atribuye a Wu Cheng’en, ​​un funcionario menor de la dinastía Ming) nos presenta la historia en la que el Maestro Xuanzang hace su viaje en compañía de cuatro compañeros fantásticos que Guanyin, la Diosa de la Misericordia, le proporcionó: un ogro de río reformado, un cerdo humanizado, un dragón convertido en caballo y, el más importante, un mono locuaz e indómito, Sun Wukong.

En la historia, tanto 'Journey to the West' como 'Dragon Ball' comparten una estructura narrativa similar: un viaje épico lleno de obstáculos, criaturas míticas y batallas espectaculares; pero no solo eso, sino que también ambos protagonistas tienen un particular parecido: ambos son seres extraordinariamente poderosos, con una cola y la capacidad de transformarse en diferentes formas.

Similitudes más allá de los personajes

Por si fuera poco, también en ambas historias los protagonistas están encomendados a buscar aquello por lo que se internaron en tan fascinante viaje: en la novela original son los sutras: escritos y enseñanzas originarias del budismo e hinduismo; y en el caso de la historia de Toriyama, las bolas del dragón.

Para hacer más evidente la relación entre ambas obras, en 'Journey to the West' el personaje principal se vale también de una serie de artefactos mágicos, incluido un bastón que puede estirarse hasta cualquier longitud y una nube en la que se elevaba por los cielos, idénticos al bastón de poder característico de Goku y a la nube voladora.

Si de valores hablamos, no podemos dejar de lado el hecho de que ambas obras transmiten valores como la amistad, la lealtad, el coraje y la perseverancia, convirtiéndolas en historias atemporales que han cautivado a audiencias de todas las edades, gracias también a mundos llenos de criaturas míticas, dioses, demonios y artes marciales con toques de poderes sobrenaturales y transformaciones como elementos recurrentes en ambas historias.

En conclusión, 'Journey to the West' es una fuente de inspiración inagotable que ha dejado una huella imborrable en el mundo del anime y el manga. Su influencia en 'Dragon Ball' es evidente y ha contribuido a hacer de esta saga una de las más populares y queridas de todos los tiempos, sin embargo, no ha sido la única obra que se basado en la antigua novela china.

Recientemente en el cine hemos visto cómo sirvió de inspiración para la película animada 'El rey mono'; aunque antes a ésta llegó, justamente de China, la cinta 'The Monkey King: Havoc in Heaven's Palace' de 2014.

