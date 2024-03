Akira Toriyama carga contra los mangakas actuales por su falta de creatividad: "Me encantaría encontrarme con un manga que me haga pensar que el autor está pirado"

Akira Toriyama ya es perro viejo en la industria del manga y, siendo el autor de una de las series más exitosas de todos los tiempos, se puede permitir ponerse quisquilloso de cuando en cuando. El creador de 'Dragon Ball' ya lleva avisando tiempo sobre la falta de originalidad en los mangas nuevos, aunque ahora ha vuelto a dejar un recadito a los autores actuales.

Hay que darle su propio toque

Ya dijo algo parecido en 2018, y se ve que desde entonces Toriyama no ha visto que el panorama cambie demasiado. Este año, el mangaka ha sido uno de los jurados del prestigioso Tezuka Awards, que además de ofrecer un premio en metálico también asegura la publicación de la obra ganadora en la revista Weekly Shonen Jump.

Pues en una entrevista reciente junto con Takehiko Inoue, el autor de 'Slam Dunk', Toriyama volvió a hablar sobre la industria a raíz de los premios y dejó un consejo clave a los nuevos autores.

"Es muy agradable ver que los autores de manga actuales han sido influenciados por sus autores favoritos, pero me gustaría que tuvieran más orgullo y añadieran un poco de la originalidad que solo ellos pueden proveer", dijo el mangaka. "Aunque la calidad de los trabajos está aumentando, el orgullo y la individualidad de cada uno están decreciendo. Me encantaría encontrarme con un manga que me haga pensar "¡este autor está pirado!"

Toriyama no va para nada desencaminado. Porque aunque obviamente muchos autores comienzan imitando a sus series y autores favoritos, también se obsesionan con repetir al dedillo la fórmula que hizo estos mangas populares. Tampoco pone las cosas fáciles el que los mangas shonen demasiadas veces caigan en los mismos tropos y fórmulas que ya hemos visto hasta la saciedad... por lo que únicamente las nuevas historias que consiguen romper un poco este molde son las que verdaderamente sacan la cabeza, no vale solo con querer ser el próximo 'Naruto' o el próximo 'One Piece'.

Así que aunque pueda parecer duro, Toriyama da del todo en el clavo con su consejo para los nuevos autores. Que más sabe el Toriyama por viejo que por diablo.

