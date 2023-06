¡El concierto no ha acabado todavía! 'Oshi no Ko' confirma su temporada 2 con una primera imagen que reúne a todas las estrellas principales del anime de idols

Este año volvían 'Shingeki no Kyojin', 'Kimetsu no Yaiba' y un montón de animes con fandoms muy fieles... pero el que ha terminado arrasando en todos los frentes ha sido 'Oshi no Ko'.

Ya tenía un estreno anticipadísimo, pero es que el anime de idols se ha cargado los récords de visionado en HIDIVE, los volúmenes de manga de han agotado en Japón y sus temas acumulan millones y millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

No nos vamos a quedar aquí

Así que, obviamente, en Doga Kobo no son tontos y se han puesto las pilas. Apenas se ha terminado de emitir la primera temporada de 'Oshi no Ko' y ya tenemos confirmación oficial de que la segunda está en marcha.

El estudio de anime no se ha mojado todavía demasiado con los nuevos capítulos pero ya ha dejado un pequeño teaser recordando los momentos más explosivos de la primera temporada... Y lo importante, un primer poster con Aqua, Ruby y el resto de personajes principales que tenemos en 'Oshi no Ko'.

Por ahora no hay fecha de estreno a la vista, aunque además de 'Saint Cecilia and Pastor Lawrence' el estudio tampoco tiene demasiados animes en marcha y es muy posible que de ahora en adelante quieran darle más caña a 'Oshi no Ko' porque ya es su gran exitazo. Así que siendo optimistas, es muy posible que podamos esperar la segunda temporada para la segunda mitad de 2024 como pronto.

Por su lado, el manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari está a punto de lanzar su volumen 12, y todavía queda para cerrar la historia, con lo que tendríamos material de sobra para seguir expandiendo 'Oshi no Ko' con más temporadas en el futuro.

