'Oshi no Ko' bate records con su estreno: por qué el anime de idols es un bombazo mundial al que va a ser difícil destronar

Hace apenas un par de semanas que se estrenó 'Oshi no Ko' pero ya es posiblemente el anime que más esté dando que hablar este año y que incluso se está comiendo a la tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba'.

Aunque el manga ya tenía unos seguidores muy fieles, el nuevo manga de Aka Akasaka ilustrado por Mengo Yokoyari tampoco llegaba a los niveles de locura que se están viendo ahora en redes, pero es que el anime ha venido de perlas para pegarle un empujón de popularidad a Ai Hoshino y sus gemelos.

Arrasando con todo

Ya con su primer capítulo, 'Oshi no Ko' se situó como el anime mejor valorado de la historia en webs como My Anime List. Esto no es del todo una novedad, porque a menudo los primeros capítulos de un anime consiguen ponerse en lo alto de la lista, y 'Bleach: Thousand-Year Blood War' o 'Shingeki no Kyojin' lo han conseguido recientemente.

El tema es que ninguna serie terminada consigue adelantar por mucho tiempo a 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', pero la puntuación de 'Oshi no Ko' fue excepcionalmente alta con un 9,36 que retuvo varios días. Desde entonces ha ido bajando y ahora mismo ronda el 9,15, pero el anime de idol está durando mucho más de lo esperado en lo más alto de la lista, y si continúa bajando va a ser con mucha calma.

Hacerse con la licencia del simulcast de 'Oshi no Ko' ha sido el gran exitazo de HIDIVE, que ya había fichado otros animes como 'Urusei Yatsura' o 'Tsurune' pero el tanto que se han apuntado esta vez ha sido masivo.

De hecho la plataforma ha confirmado que el estreno de 'Oshi no Ko' ha sido el mayor lanzamiento de cualquier serie que han tenido en la plataforma. Y aunque no han dado números sí que han confirmado que también "ha roto todos los récords para subscripciones de prueba en la historia de la plataforma".

En España en concreto también podemos ver el simulcast de 'Oshi no Ko' desde AnimeBox, pero por ahora la plataforma no se ha pronunciado en cuanto a números. Aunque viendo la respuesta que hubo en redes cuando se confirmo, es muy posible que el fichaje también les haya funcionado de perlas.

Pues con todo esto tenemos las valoraciones, tenemos los números redondos en streaming... Y también la música. Porque obviamente si estamos con un anime de idols, los temazos son obligatorios y 'Oshi no Ko' también ha cumplido con un opening que ya se ha hecho viral y arrasado en internet.

'Idol', el tema principal interpretado por Yoasobi ya acumula 39 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo 12 días. El tema ya está en el top 6 mundial de videos musicales y está en el primer puesto de YouTube Japón. Porque aunque apenas lleva dos semanas en emisión, y sin que viniera de un manga especialmente viral, 'Oshi no Ko' ya se ha convertido en un fenómeno mundial imparable... y habrá que ver si a lo largo de la temporada consigue mantener el nivel tan alto que se ha marcado.

