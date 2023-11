'La conserje Pokémon' promete ser el anime más cuqui de Netflix con su nuevo tráiler, y ya tenemos fecha de estreno justo a tiempo para alegrarnos el fin de año

Cuando pensamos en 'Pokémon' pensamos en aventuras, en viajes por todo el mundo recorriendo las rutas, en derrotar a los líderes de Gimnasio, en completar la PokéDex... Pero a veces también hace falta descansar y desconectar, y aquí es donde entra 'La conserje Pokémon'.

Netflix ya confirmó a principios de año que tenía en marcha una nueva serie de anime ambientada en gran complejo hotelero para Pokémon, y ahora sabemos que la tenemos prácticamente encima.

Netflix and chill (pero de verdad)

'La conserje Pokémon' gira en torno a Haru, una conserje en un gran hotel para Pokémons y sus entrenadores. Es el lugar perfecto para que los aventureros se relajen y se tomen una pausa muy necesaria, aunque ella no siempre tenga tiempo de evitar el stress.

Por ahora habíamos visto uno primer teaser, pero el nuevo tráiler ya nos muestra más del día a día de Haru, y promete ser adorable (y un poco caótico). Especialmente para mostrarnos un lado de los Pokémon que igual no vemos tan a menudo en las series de anime.

Netflix también ha confirmado que 'La conserje Pokémon' llegará a la plataforma el próximo 28 de diciembre, justo a puntito para cerrar el año, y aunque todavía no sabemos el número concreto de episodios podemos esperar que se estrenen del tirón. La otra gran novedad del anime es que cuenta con la animación stop-motion de Dwarf Studios, que ya han trabajado con Netflix en 'My Dad The Bounty Hunter'.

En el tráiler de 'La conserje Pokémon' también se ha dejado ver un primer adelanto de "Have a Good Time Here", el tema principal interpretado por Mariya Takeuchi. Su reparto principal de voces incluirá a Non como Haru, Ai Fairouz como Arisa, Eita Okuno como Taira y Yoshiko Takemura como Watanabe, con Karen Fukuhara como Haru en el doblaje en inglés.

