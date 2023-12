Crunchyroll presume de simulcasts y doblajes para invierno de 2024: 'Solo Leveling', 'Metallic Rouge', 'A Sign of Affection', y los animes más potentes que podremos ver en la plataforma

Tenemos la temporada de invierno de 2024 a puntito de arrancar, y a partir de enero llega un aluvión de estrenos de animes en Japón. Por suerte cada vez es más fácil seguirlos en simulcast o por tandas de estrenos en streaming, y Crunchyroll es de lejos la plataforma que más series se encarga de distribuir cada nueva temporada.

Enero va a venir cargadito, y aunque la plataforma ya había confirmado muchas de las series que iba a ir trayendo, ha terminado de confirmar sus fichajes más gordos y también ha desvelado cuáles tendrán doblaje en castellano.

Empezando el año con un calendario apretado

De entrada, Crunchyroll ha fichado tres de los animes más prometedores de la temporada: 'Solo Leveling', 'Metallic Rouge', y 'Bucchigiri?!. 'Solo Leveling' es un anime de acción que adapta el exitosísimo webtoon de Dubu, 'Metallic Rouge' es una historia original de mechas y androides de la mano de Studio Bones, y 'Bucchigiri?!' reúne a la directora de 'Banana Fish' con MAPPA para una historia inspirada en 'Las Mil y Una Noches'. ¡Ahí es nada!

No son para nada los únicos, y también han confirmado que se encargarán de retransmitir la segunda temporada de 'Mashle', la tercera temporada de 'Classroom of the Elite', y mucho más. Por ahora aquí va la lista completa de las novedades que arrancan ya mismo en la plataforma:

'Burn the Witch 0.8' (29 de diciembre)

'Fluffy Paradise' (1 de enero)

'Classroom of the Elite' - Temporada 3 (3 de enero)

'The Demon Prince of Momochi House' (5 de enero)

'Sasaki and Peeps' (5 de enero)

'The Unwanted Undead Adventurer' (5 de enero)

The Wrong Way to Use Healing Magic' (5 de enero)

The Demon Prince Of Momochi House

'Solo Leveling' (6 de enero)

'A Sign of Affection' (6 de enero)

'Tales of Wedding Rings (6 de enero)

'7h Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! (7 de enero)

'Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside' - Temporada 2 (7 de enero)

'TSUKIMICHI - Moonlight Fantasy-' - Temporada 2 (8 de enero)

'The Foolish Angel Dances with the Devil' (8 de enero)

'Hokkaido Gals Are Super Adorable!' (8 de enero)

'Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I'm Not the Demon Lord' (9 de enero)

'Metallic Rouge' (10 de enero)

'Sengouku Youko' (10 de enero)

'Delusional Monthy Magazine' (11 de enero)

'Bucchigiri?!' (13 de enero)

'Meiji Gekken: 1874' (14 de enero)

'The Fire Hunter' - Temporada 2 (14 de enero)

'Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp' (próximamente)

'Mashle: Magic and Muscles' - Temporada 2 (enero)

The Witch and the Beast' (próximamente).

También continúan emitiéndose durante enero varios animes que se estrenaron en otoño, como 'Frieren: Beyond Journey's End', 'The Apotechary Diaries' 'Captain Tsubasa Temporada 2: Junior Youth Arc' y 'Shangri-La Frontier'. Además de 'One Piece', que ya es una entidad interminable y estrena arco nuevo en enero.

Por ahora no se han confirmado demasiados doblajes ni simuldubs en castellano, pero Crunchyroll sí ha revelado que tendremos doblaje para 'Solo Leveling', 'Metallic Rouge' y la segunda temporada de 'Mashle'. Ahora queda esperar que vayan revelando las fechas de estreno y ver qué más series se unen a la parrilla.

