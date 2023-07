El desenlace de 'Shingeki no Kyojin' ya tiene trailer: la parte 4 de la temporada final del anime llega este mismo año con una última batalla cargada de titanes

Ya dejando de lado los memes y las bromas con todas las partes en las que se está dividiendo su Temporada Final, no hay duda de que 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') es uno de los animes más anticipados de lo que queda de año.

Ni 'Kimetsu no Yaiba' ni 'Jujutsu Kaisen', ni ninguna otra serie. Porque a la historia de Eren, Mikasa y Armin le queda tan solo un capítulo para llegar a su final y MAPPA nos tiene todo el año mordiéndonos las uñas.

Para ti, cuando sea que llegue el capítulo

Todavía no tenemos una fecha de estreno concreta y MAPPA sigue sin mojarse, aunque de nuevo han reiterado que llega seguro para la temporada de anime de otoño de 2023: entre octubre y diciembre de este mismo año.

Para cerrar la serie solo nos queda por delante un capítulo final de duración más larga, que posiblemente ronde la hora de metraje y que ya tiene como nombre 'Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2'... Así que ahora solo queda que sus responsables se mojen un poquito más para concretar el día.

Ya teníamos una primera imagen, y ahora durante la Anime Expo 2023 se ha desvelado por fin un primer tráiler de esta última etapa del anime, que ha reunido a Mikasa, Levi, Reiner y el resto de principales jugadores para tratar de detener a Eren.

Ya no queda mucha historia por delante (y el pescado está prácticamente vendido si esperábamos un desenlace al del manga), pero este capítulo final promete ser una auténtica barbaridad y darnos algunas de las escenas de acción más espectaculares de toda la serie. Y drama, ya podemos irnos preparando para tener lágrimas y dramón por delante.

