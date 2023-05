'Dungeon Meshi' promete darnos hambre con su primer tráiler: el anime de 'Tragones y Mazmorras' ya tiene fecha de estreno para llevarnos de aventuras gastronómicas

Hace ya casi un año que se anunció el anime de 'Dungeon Meshi', cuyo manga en España nos ha llegado con el insuperable título de 'Tragones y Mazmorras', pero desde entonces no se había sabido mucho más.

Studio Trigger, el genial estudio de 'Promare' y 'Cyberpunk: Edgerunners', se está encargando de la animación. Hace unos años ya produjeron un pequeño corto con el que nos podíamos hacer una idea de qué pinta tendría el anime de 'Dungeon Meshi', pero por fin se ha dejado ver el primer tráiler del anime y viene cargado de platillos ricos para no decepcionar.

Cocinando en lo más profundo de una mazmorra.

'Dungeon Meshi' viene (lógicamente) muy inspirado por 'Dungeons and Dragons', aunque con su puntito de comedia y lore original. La trama sigue a un grupo de aventureros que se pierde en el interior de una mazmorra, y tras enfrentarse a varios monstruos y extraviar sus provisiones, parece que ya no hay forma de salir vivos del lugar. Entonces es cuando conocen a un enano muy particular que les enseña las delicias de la gastronomía mazmorrera.

Falta por concretar el día, pero el anime de 'Dungeon Meshi' comenzará a emitirse en enero de 2024, dentro de la temporada de invierno. A ver si nos dan una alegría con la distribución, porque aunque lo más seguro es es que sí que llegue y Crunchyroll se encargue del simulcast, es muy posible que Disney+, HIDIVE o incluso AnimeBox quieran hacerse con la licencia.

Además de la fecha de estreno y el tráiler, también se ha confirmado que Yoshihiro Miyajima ('SSSS') se encargará de la dirección del anime. Y para la banda sonora tendremos a Yasunori Mitsuda, que ha trabajado en un buen número de videojuegos como 'Chrono Trigger' e 'Inazuma Eleven' y que le va a saber dar un buen puntito de JRPG al anime que le va a venir de perlas.

