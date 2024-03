Fue el gran bombazo de anime 2023 y su temporada 2 ya tiene fecha de estreno. 'Oshi no Ko' regresa en veranito con más dramones de idols

Entre todas las series de anime que se estrenaron en 2023, el que consiguió convertirse en la reina de la fiesta fue 'Oshi no Ko', que se convirtió en un fenómeno viral más allá del anime arrasando también en YouTube y Spotify y con los tomos de manga completamente agotados en Japón.

Este thriller sobre el mundo de las idols ha tenido enganchados a millones de fans, y aunque sabíamos que la segunda temporada estaba en marcha el estudio Doga Kobo se ha hecho de rogar.

Empieza el segundo acto

Esto no significa que se hayan tomado las cosas con calma, porque el verano pasado estrenaron 'Saint Cecilia and Pastor Lawrence' y han seguido trabajando a destajo en 'Oshi no Ko'. Y, tal como apuntaban muchos rumores, podemos esperar la segunda temporada con Aqua y Ruby para la segunda mitad del año.

Falta por confirmar el día, pero por ahora 'Oshi no Ko' ha fijado su fecha de estreno para julio de 2024, con la temporada de anime de verano. Así que habrá pasado un año desde la emisión del final de la primera temporada y el comienzo de la nueva. También se ha dejado ver un pequeño nuevo tráiler con todos los personajes principales de la temporada, y durante los próximos meses podemos esperar que vayan llegando más avances.

La primera temporada de 'Oshi no Ko' constó de 11 episodios y se adaptaron los primeros cinco volúmenes. El mes que viene se publicará el tomo 14 del manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, así que podemos esperar que la segunda temporada tenga una duración similar. Y sobre el simulcast, AnimeBox se hizo con los derechos para la primera temporada, con lo que es posible que quizás también podamos seguir los nuevos capítulos a través de la plataforma.

También está en marcha una serie en live action para Amazon, que en principio llegará también este mismo año. Así que 2024 va a ser un buen año para los fans de 'Oshi no Ko' con este doblete.

