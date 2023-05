Según los japoneses, estas son las mejores madres del anime (y tienen el cielo ganado)

En España lo celebramos un poquito antes, pero en Japón el Día de la Madre este año ha caído el 14 de mayo. Y para celebrarlo (y reabrir el debate), la web japonesa AnimeAnime lanzó una encuesta para que los fans votasen por sus madres favoritas de anime.

La elección está complicada

Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó solo entre el 28 de abril y el 5 de mayo y que recibió un total de 586 votos, así que también hay que coger los resultados con pinzas. Aún así, no han ido muy desencaminados y los usuarios de AnimeAnime han acertado bastante bien con los votos.

En décimo lugar ha terminado Carla Jaeger, la madre de Eren en 'Shingeki no Kyojin', en noveno lugar a Yukiko Kudo, la madre del protagonista de 'Detective Conan', y en el octavo a Isabella, de 'The Promised Neverland'. Bajando un poquito más nos encontramos en el séptimo puesto a Mother de 'Uchi no 3 Shimai', un anime bastante popular en Japón que sigue la vida de una familia corriente.

En el sexto puesto tenemos a Honami Mochizuki, que aunque en la serie principal es una estudiante, en 'Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku' ya aparece un poco más mayor y es madre. En el quinto puesto tenemos a Kouka, la madre de Kamui y Kagura en 'Gintama', y en el cuarto puesto a Misae Nohara, la madre coraje de 'Shin-Chan'.

Ya entramos en palabras mayores con el top 3, porque en el tercer puesto tenemos a Hinata Hyuga de 'Naruto' y 'Boruto', y en el segundo a Ai Hoshino de 'Oshi no Ko'. El primer lugar se lo ha terminado llevando Yor Forger de 'Spy x Family', que queda coronada como la mejor madre del anime. O por lo menos hasta que salga otra encuesta.

La verdad es que se echan de menos algunas madres icónicas de anime, como Bulma de 'Dragon Ball', Trisha Elric de 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', o Bell-mère de 'One Piece'... Pero por lo menos la lista no ha terminado llena únicamente de madres muertas (que es un tropo demasiado recurrente en el anime) y además el primer puesto se lo ha llevado una madre protagonista que está bien presente en la trama de su serie.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2023... por ahora