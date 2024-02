'Kimetsu no Yaiba', el anime imbatible en taquilla que también está arrasando en los cines de España con su nueva película

El jueves pasado arrancó en cines la cuarta temporada de 'Kimetsu no Yaiba' con una película especial que unía el final de la anterior temporada y mostraba un nuevo capítulo de una hora de duración.

A Ufotable esta estrategia le está funcionando de miedo y 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares', ya es un exitazo masivo en Japón que incluso se ha llevado por delante a 'Gundam' y 'Spy x Family'. Y aunque en España no llegamos a esas cifras, se puede decir que el anime sigue arrasando con todo.

Ni romcoms ni telarañas

Ya en el día de su estreno, 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' consiguió subir al número uno de la taquilla en España. Si bien es cierto que no mantuvo el primero puesto durante todos los días, sí que se mantuvo en el Top 10 y además ha conseguido cerrar su primer fin de semana como la película más taquillera de nuestros cines.

Según Comscore, la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' ha vuelto a superar a 'Cualquiera menos tú' y 'Madame Web'. Además ha quedado por delante de 'Políticamente incorrectos', que también estaba de estreno este fin de semana y se ha tenido que conformar con un cuarto puesto en el ranking. Quizá va siendo hora, en estos tiempos de escasez de público, de llevar más anime a los cines.

Todavía no hay datos específicos sobre la taquilla de 'Kimetsu no Yaiba' en España, pero ya se ha confirmado que durante su primer fin de semana ha recaudado 11,5 millones de dólares únicamente en Estados Unidos y 28,2 millones de dólares a nivel global.

Toca recordar que 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' continúa siendo la película de anime más taquillera de la historia, y que consiguió desbancar incluso a 'El viaje de Chihiro' y 'Your Name' y por ahora no hay ninguna otra que consiga acercarse a destronarla. 'Kimetsu no Yaiba' sigue siendo un anime imbatible en taquilla, y la estrategia de abrir las nuevas temporadas en cines están siendo una mina de oro para Ufotable.

