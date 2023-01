'One Piece' capitulo 1046 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Con las Navidades y el atracón de fiesta, la emisión de algunas series de anime se ha alterado temporalmente, sobre todo las que caían en fin de semana.

Uno de los animes "afectados" fue 'One Piece', que ha tenido un pequeño hiato sin capítulos nuevos durante una semana. El respiro se ha acabado y con el nuevo año llegan más capítulos, empezando ya mismo.

Ya son 1046 a la saca

No hemos tenido episodios nuevos de 'One Piece' desde diciembre, pero continuamos donde nos quedamos en el Arco del País de Wano y el episodio 1046 del anime se emite este domingo 8 de enero.

Como cada semana, podemos verlo en simulcast a través de Crunchyroll, en japonés con subtítulos en castellano. La serie al completo está disponible en la plataforma, pero si sois fans de los doblajes por ahora toca conformarse con al versión original.

En España se podrá ver el nuevo capítulo a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia estará disponible de las 3:00 am, en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a partir de las 5:00 am.

Si todavía no os habéis puesto al día con 'One Piece' y queréis subiros a la aventura, siempre es útil saber qué capítulos nos podemos saltar con una guía para evitar el relleno.