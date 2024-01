'One Piece' capítulo 1091 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Ya ha arrancado oficialmente el Arco de Egghead en el anime semanal de 'One Piece' y hemos entrado en lo que será la Saga Final de la historia. También hemos dejado atrás la tierra de los samuráis para meternos en una isla futurista con robots gigantes y mucha ciencia ficción, para que no se diga que nos quedamos estancados en el mismo registro.

Ciencia ficción y piratas, todo en uno

También se ha retomado el ritmo de emisión semanal del anime de 'One Piece', y esta semana tenemos por delante el capítulo 1091 del anime para resolver el tremendo cliffhanger con el que nos quedamos en el episodio anterior.

Como cada semana, podemos seguir el anime de 'One Piece' en simulcast a través de Crunchyroll. Y si no queremos perdérnoslo casi según se estrene en Japón, aquí va la información más importante.

Podemos verlo el domingo 21 de enero

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Aunque ojo, que ahora Crunchyroll ya no tiene la exclusiva sobre 'One Piece' y el anime se puede seguir también a través de Netflix. Eso sí, únicamente tenemos disponibles los nuevos capítulos a partir del Arco de Egghead (episodio 1089).

Los episodios de 'One Piece' también llegan con algo más de retraso a Netflix y no el mismo día del estreno en Japón, con un nuevo episodio cada sábado. Así que en el caso del capítulo 1091, no podremos verlo hasta el sábado 27 de enero.

