'One Piece' se toma un pequeño descanso: el anime tendrá un parón antes del combate final entre Zoro y King (y puede que no sea el único)

El anime de 'One Piece' nos está dando una de cal y otra de arena, porque si bien nos ha dado un capitulazo espectacular para cerrar el combate entre Sanji y Queen, ahora la serie se toma un pequeño descanso antes de retomar el de Zoro y King.

Estas últimas semanas la serie ha ido subiendo las apuestas y estamos cada vez más cerca de llegar al final del Arco del País de Wano, y para mantener el nivel quizás estos pequeños parones se vuelvan cada vez más comunes.

Otro resumen para ponernos al día

Que no haya capítulo nuevo no significa que no se vaya a emitir 'One Piece' esta semana, lo que pasa es que vamos a tener un capítulo resumen para refrescar un poco lo que ha ido pasando hasta ahora. Durante Wano ya hemos tenido varios episodios del palo con Otama y otros personajes recordándonos los momentos más importantes.

Zoro y King, una de las Estrellas de Kaido, ya llevan unos cuantos capítulos enfrentándose y recientemente Zoro ha terminando atando cabos sobre su pueblo natal y el origen de su espada Enma. Y ahora que ya ha conseguido controlar a Enma, está listo para ponerle fin al duelo.

Así que lo más seguro es que esta semana tengamos un resumen con los momentos más importantes de su pelea para ponernos del todo al día. El combate entre Sanji y Queen ha sido uno de los más potentes que hemos visto en los últimos meses con una animación de diez, y si Toei Animation está queriendo llevar este nivel para cerrar todos los duelos importantes es normal que también haya que "sacrificar" un poco con episodios más marrulleros como los resúmenes.

Aunque, como han señalado algunos fans, es muy posible que el anime esté intentando afinar con las fechas para que lleguemos a un momento muy importante de la serie en julio, justo a tiempo para el aniversario del manga de 'One Piece'. Si la jugada es llegar al momento culminante del Arco de Wano durante julio, igual estas semanas no solo deberíamos esperar más parones si no también que las tramas se estiren más de lo necesario.

Por lo menos, podemos esperar que el combate entre Zoro y King se cierre el próximo 21 de mayo, con lo que para finales de mes deberíamos estar ya listos para centrarnos en la traca final del Arco de Wano... Y los animadores de la serie vienen prometiendo que están poniendo toda la carne en el asador.

