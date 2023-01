'Psycho-Pass' celebra su décimo aniversario con una nueva película de anime: el thriller policíaco ya tiene fecha de estreno en Japón

Ya casi han pasado diez añitos desde que terminó de emitirse la primera temporada de 'Psycho-Pass', un anime cyberpunk que seguía a un departamento de policía especializado en detener a futuros criminales. Después vendrían dos temporadas más y una pequeña lista de películas.

La franquicia parece que se ha ido moviendo poco a poco al formato en cines. Y para celebrar el décimo aniversario del anime tenemos en marcha 'Psycho-Pass: Providence', que se estrena este mismo año.

Reuniendo de nuevo al equipo

Como con el resto de la serie y las películas anteriores, Production I.G también se ha encargado de la animación de 'Psycho-Pass: Providence'. Naoyoshi Shiotani regresa como director, Makoto Fukami como guionista junto a Tow Ubukata, y Naoyuki Onda vuelve a estar al frente del diseño de personajes y de la dirección de animación.

Aunque todavía toca estar pendientes del tráiler, sí que se ha dejado ver un primer póster y se ha confirmado la fecha de estreno de 'Psycho-Pass: Providence' para el próximo 12 de mayo. Todavía no se ha especificado la trama oficial de la película, pero es posible que no sea una secuela si no que ocurriría en algún punto a mitad de la historia que ya hemos visto en el anime.

Esta fecha es para Japón, y todavía habrá que ver si tenemos un estreno internacional en cines o directamente se podrá ver la película en streaming en algún momento. Porque por ahora, al menos varias temporadas de la serie de anime se pueden ver en Amazon Prime Video.

También regresa el reparto principal de voces, con Kana Hanazawa como Akane Tsunemori, Tomokazu Seki como Shinya Kogami, Kenji Nojima como Nobuchika Ginoza y Shisuka Itou como Yayoi Kunizuka.