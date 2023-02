Si quieres un remake de 'Dragon Ball', no eres el único: el director de animación de 'Dragon Ball Super: Super Hero' quiere volver a hacer el anime

Aunque 'Dragon Ball Super: Super Hero' fue un retorno precioso a las raíces de 'Dragon Ball', a la película le cayeron bastantes palos por su nueva animación CGI. Aún así, también tuvo su momentito con animación tradicional con una secuencia impresionante a modo de flashback que nos recordaba los enfrentamientos originales entre Goku y la Red Ribbon Army.

Estas escenas son impresionantes y también nos dejaron con la espinita de preguntarnos cómo sería 'Dragon Ball' animada con los medios que tenemos hoy en día, y parece que los fans no fueron los únicos.

Chikashi Kubota es un animador y director legendario que ha trabajado en 'La chica que saltaba a través del tiempo', 'Fullmetal Alchemist', 'One-Punch Man' y más recientemente en 'Dragon Ball Super: Super Hero'.

Durante la Japan Expo Sud 2023 han entrevistado a Kubota, y entre otras cosas confirmó que la principal condición que puso para ser director de animación en la película fue que le dejasen hacer una secuencia en animación 2D, que terminó siendo la secuencia de flashback.

Chikashi Kubota revealed he’s interested in working on a Dragon Ball remake if Toei Animation ever decides to do one, he mentioned the same to SH Producer Norihiro Hayashida as well!



Via: @nimation, Japan Expo Sud 2023 pic.twitter.com/nmH6kVnFaY