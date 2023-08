La temporada 5 de 'Golden Kamuy' ya está en marcha, pero si no podemos esperar tenemos la película encima: los Saichi y Asirpa de acción real se dejan ver en un primer tráiler

Estos días estamos más revolucionados con la serie en acción real de 'One Piece', pero no es la única adaptación del palo que tenemos por delante. En nada se estrena 'Rohan at the Louvre' en Prime, y para abrir el año que viene 'Golden Kamuy' también tendrá su propia película para adaptar el manga de Satoru Noda.

Tras un legendario tesoro perdido

La trama de 'Golden Kamuy' arranca con el soldado Saichi Sugimoto, un veterano de la guerra Ruso-Japonesa de 1904 que comienza a buscar el tesoro perdido de los Ainu. Tras ser salvado por Asirpa, una niña cazadora de esta etnia, ambos se embarcan en la búsqueda del tesoro. Por desgracia, el mapa para llegar hasta él fue dividido en 24 partes y cada una de ellas está tatuada en el torso de un criminal.

El anime ya ha confirmado su quinta temporada para poder cerrar la historia, aunque es posible que hasta finales de 2024 o incluso 2025 no lleguen los nuevos capítulos. Así que mientras tanto lo que tenemos por delante es una película de acción real que nos mostrará la historia desde el principio.

Ya en el primer tráiler se ha dejado ver bastante de la ambientación y de un buen puñado de personajes, especialmente de Suichi y Asirpa, que también protagonizan el primer póster promocional. Se espera que 'Golden Kamuy' se estrene en Japón el próximo 19 de enero de 2024, y a ver si tenemos suerte como con la película de Rohan Kishibe y aunque sea también nos llega a streaming, porque es un manga que se presta bastante bien a este medio.

El creador del manga ha revelado que el proyecto lleva muchos años en preparación y que siente "una profunda gratitud y felicidad porque se haya realizado". También confirma que se ha hecho mucho hincapié en la fidelidad histórica, y que todos los artefactos y vestimenta de los Ainu han sido creadas por artesanos especializados.

Shigeaki Kubo dirige la película de 'Golden Kamuy', que cuenta con Tsutomu Kuroiwa como guionista y Yutaka Yamada como compositor. Y encabezando el reparto tenemos a Kento Yamazaki como Saichi Sugimoto, Anna Yamada como Asirpa, Gordon Maeda como Hyakunosuke Ogata, Yuma Yamoto como Yoshitake Shiraishi y Asuka Kudo como Hajime Tsukishima.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que te puedes enganchar en Crunchyroll