El spin-off de 'JoJo's Bizarre Adventure' ya tiene fecha de estreno en streaming: Rohan Kishibe nos invita al Louvre en busca de un cuadro maldito

Se puede decir sin demasiado miedo que Rohan Kishibe es uno de los niños bonitos de Hirohiko Araki porque casi le ha dado más atención que a cualquiera de los protagonistas de 'JoJo's Bizarre Adventure'. El mangaka de Morioh tiene su propio spin-off con una serie de manga que va y viene, un anime, y varias adaptaciones en acción real.

Y ahora también, su propia aventura en el museo Louvre de París.

Las cosas no son normales alrededor de Rohan

'Rohan at the Louvre' es una historia corta que se publicó en 2010 y se centra en una visita de Rohan a dicho museo y un cuadro maldito del que oyó hablar hace años. Aunque claro, todos los que se acercan a dicho cuadro rodeados de fenómenos extraños.... Vamos, un día normal en la vida de Rohan.

Esta es la base que toma la película, que ya se estrenó en Japón el pasado 26 de mayo y por ahora no parecía que fuese a salir de allí. Y aunque aquí no nos va a llegar a cines por lo menos el streaming nos ha pegado una alegría: el próximo 22 de septiembre aterriza 'Rohan at the Louvre' en Amazon Prime Video.

El estreno será a nivel global y se podrá ver en más de 160 países. Por ahora no está confirmado el doblaje al castellano pero por lo menos en principio siempre nos queda el subtitulado.

Issei Takahashi ya interpretó a Rohan en las series de acción real que adaptan 'Así habló Rohan Kishibe' y repite de nuevo en la película. Y en principio también podemos esperar que la película live action sea bastante fiel al material original porque tenemos como guionista a Yasuko Kobayashi, que lleva encargándose del anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' desde la primera temporada.

