'The Rising of the Shield Hero' por fin anuncia la fecha de estreno de su temporada 3, aunque confirma una tendencia que decepcionará a los fans más ilusionados

Ya no nos queda nada para que despegue la temporada de otoño de anime, y Kinema Citrus ha apurado casi hasta el último momento para confirmar cuándo comienza la tercera temporada de 'The Rising of the Shield Hero'('Tate no Yūsha no Nariagari').

Hace unas semanas mostraron el avance más completo hasta la fecha prometiendo una temporada que reunirá a los cuatro héroes legendarios del anime isekai.

Nos quedamos con lo cortito

Las novelas ligeras de Aneko Yusagi y Seira Minami en las que se basa el anime ya cuentan con 22 volúmenes en total, y por ahora se ha adaptado hasta el noveno, con lo que queda todavía mucho material por adaptar.

Por ahora 'The Rising of the Shield Hero' va a ir poquito a poco y se va a quedar con una temporada corta de 12 episodios, más corta que la segunda. Así que si esperábamos que volver a tener una temporada larga de 25 como cuando arrancó el anime, parece que de ahora en adelante Kinema Citrus se va a ceñir a la tendencia de menos capítulos.

La parte buena es que es posible que esto les permita centrarse en una mejor calidad para la animación. Según han confirmado 'The Rising of the Shield Hero' arranca el próximo 6 de octubre y los avances tienen buena pinta, así que a ver si se mantiene una buena calidad durante toda la tercera temporada.

'The Rising of the Shield Hero' es la historia de Naofumi Iwatani, quien es elegido como uno de los cuatro héroes legendarios y es transportado a otro mundo. Es el único que no recibe un arma como sus compañeros, y comienza su aventura de la peor manera posible.

