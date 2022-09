Tráiler de 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh', la película original que continúa el anime de fantasía y llega a Netflix este mismo año

'The Seven Deadly Sins' cerró su anime en 2021 tras cinco temporadas que adaptaban el manga de Nakaba Suzuki. A pesar de que no va corta de capítulos, a la historia todavía le queda mucha chicha que sacar e incluso hay un manga secuela que tendrá su propia serie de anime.

Pero mientras llegan más adelantos de 'Four Knights of the Apocalypse', en diciembre se estrenará en Netflix 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh', una historia original dividida en dos películas.

Nuevo protagonista y nuevo estilo

'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edimburgh' se centrará en Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth. El joven ha heredado el poder de las diosas y puede curar con ellos, pero aún no controla sus poderes del clan demonio. Todavía no está muy claro el resto de la trama, pero Tristan decide viajar al Castillo de Edimburgo para proteger a su familia y aprender a manejar sus habilidades.

La historia de 'Grudge of Edimburgh' se dividirá en dos películas, con la primera estrenándose el próximo diciembre. La trama es completamente original, pero parece que servirá de antesala al anime de 'Four Knights of the Apocalypse' para conectar las dos historias a través del personaje de Tristan.

Ya pudimos ver un primer tráiler hace unos meses, aunque el nuevo adelanto nos da algo más de chichilla y más metraje. Al contrario que la serie original de 'The Seven Deadly Sins', las películas estarán realizadas con animación CGI, aunque se ha intentado mantener un estilo similar y habrá que ver qué tal funciona en la película.