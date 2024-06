La última batalla de 'Boku no Hero Academia' ya ha terminado... pero su creador quiere estirar más el manga y aún falta para el final definitivo

El manga de Kohei Horikoshi casi, casi ha alcanzado su décimo aniversario, porque 'Boku no Hero Academia' arrancó el 7 de julio de 2014 en las páginas de Weekly Shonen Jump y ya cuenta con 40 tomos recopilatorios.

Llevamos ya un tiempo metidos en el Acto Final del manga. Y aunque muchos esperaban que la apoteósica batalla final cerrase la historia, Horikoshi ha confirmado que a su manga aún le falta bastante carretera por delante.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre los capítulos más recientes de 'Boku no Hero Academia!

Lo que viene después

Después de meses de enfrentamientos (en viñetas), Midoriya y Bakugo finalmente unieron fuerzas y consiguieron derrotar a Tomura Shigaraki y All for One. Ha sido una batalla arrolladora al nivel que se merece el final de uno de los shonen más populares de los últimos años, pero su autor no quería concluir del todo con el combate.

Esta batalla ha dejado malheridos a muchos personajes y ha causado la destrucción de gran parte de Tokio, así que el mangaka siente que todavía quedan muchos cabos por atar en la historia y es posible que el manga de 'Boku no Hero' se extienda hasta 2025.

"Las convenciones de escritura dicen que la conclusión de una historia debería ser corta, pero este no es el tipo de manga que puede terminar inmediatamente una vez se acaba la lucha. Así que seguiré un poco más, vamos a volver al título", confirmó Horikoshi en la revista Shonen Jump.

Así que ahora entramos oficialmente en una suerte de epílogo de 'Boku no Hero Academia', en el que podemos esperar que se lidie con las consecuencias directas de esta última batalla. Y, como adelanta el mangaka, que tengamos a los personajes regresando a la U.A., quizás para terminar sus estudios y mostrarnos qué será de ellos en el futuro.

