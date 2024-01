'La isla de las tentaciones' marca su peor tercera gala de la historia en audiencia, pero le vale para arrasar a sus competidoras dando un respiro a Telecinco

Después de un inicio titubeante, las parejas de 'La isla de las tentaciones' ya han apretado el acelerador de las audiencias de una Telecinco que ha apostado por emitir esta séptima edición y 'GH Dúo' al mismo tiempo, como experimento, solo para encontrarse con que hay un formato mucho más anquilosado que el otro. En este tercer programa, Mediaset ha sacado pecho doblando en audiencia a Antena 3. De hecho, sube casi 400.000 espectadores. Para los datos de la televisión en abierto actual, ni tan mal.

Audiencia tentadora

No habrán sido pocos los que no se enteraran la semana pasada del retorno de 'La isla de las tentaciones' a Telecinco y, tras recuperarlo online, se hayan sentado a ver -acaso disfrutar- este maremágnum de relaciones rotas, cuernos, dimes y diretes. Un 17,7% de share y 1.401.000 espectadores son la prueba de ello, levantando la audiencia de un '¡Allá tú!' renqueante que se emite antes y apenas araña un 7% que no llega ni al millón de visualizaciones.

Antena 3 intentó hacerle frente con el estreno de su nueva miniserie francesa, 'Serial lover', pero el resultado ha distado mucho de ser perfecto en un prime time cada vez más atrasado: apenas pasa del millón (1.057.000 espectadores, un 9,9% de rating), lo que es especialmente grave viniendo de 'El hormiguero', que supera una vez más los dos millones de espectadores, un logro solo destinado a ellos y a 'Pasapalabra', absolutamente intratables e insuperables.

De hecho, incluso La 1, que a priori se había salido de la contienda y decidió emitir la película 'Despierta la furia', con Jason Statham, salvó la papeleta mejor que Antena 3 con un 10,9%, traducido en 1.084.000 espectadores. Si estos datos se van a traducir en una nueva hegemonía de Telecinco o es tan solo una pequeña bocanada de aire para seguir adelante, aún hay que verlo. De momento, todo hay que decirlo esta es, por los pelos (4000 espectadores), la tercera gala del reality menos vista en espectadores, que no en share. Las espadas de la televisión convencional están en todo lo alto. Lo que, francamente, a estas alturas tampoco es decir demasiado.

