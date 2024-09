Johnny Depp hace que 'El hormiguero' gane el pulso a 'La revuelta' en audiencias, que le sigue de cerca con su invitado sorpresa

El arranque de esta semana ha sido muy potente, en cuanto a guerra de audiencias se refiere. 'El hormiguero' fue lo más visto de la noche con la esperada visita de Jonnny Depp, mientras que 'La revuelta' se quedó en un segundo puesto con la sorprendente aparición de Norman Reedus.

Duelo de titanes

Como era de esperar, 'El hormiguero' se llevó el gato al agua anoche con uno de los invitados más mediáticos: Johnny Depp acudió a presentar su nueva película como director, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness' (que en España se ha presentado en el Festival de San Sebastián, antes de su estreno el 21 de febrero de 2025), junto a su actor protagonista, Riccardo Scarmacio.

Depp le valió al programa de Pablo Motos el liderazgo en audiencias con 18.1% de share y 2.373.000 espectadores (17.3% y 2.316.000 en franja de estricta competencia), frente al 16.3% y 2.158.000 espectadores que anotó 'La revuelta' (16.7% y 2.235.000 en el enfrentamiento directo).

En el caso del programa de David Broncano, su as en la manga fue otro actor internacional: Norman Reedus ('The Walking Dead') se pasó por el plató, así como la influencer Marina Rivers, que comentó su paso como concursante en 'MasterChef Celebrity'.

Norman Reedus, el primer invitado internacional de 'La revuelta'

Hablando de eso, una vez superado el duelo entre las dos grandes apuestas de Antena 3 y La 1 (que, una vez más, demuestran no "quitarse audiencia" el uno al otro, sino sumar público a la franja), llegó el bajón en el prime time: 'MasterChef Celebrity' lideró con unos moderados 14.1% y 891.000, seguido de 'Hermanos' (12.5% y 850.000) y 'Entrevías' (8.4% y 682.000) en Telecinco.

En Espinof | 9 programas de RTVE que cuestan más dinero que 'La revuelta' de Broncano

En Espinof | Las mejores películas cómicas en Netflix