'Barbie' lo peta en los Grammy. Billie Eilish se embolsa dos galardones y el compositor de 'I'm Just Ken' pone una condición a los Oscar para tocar el éxito de Ryan Gosling

No son pocas las personas que se han estado rasgando las vestiduras desde que se anunciaron las nominaciones a los Oscar y vieron que 'Barbie' había sido descartada en varias de las categorías más importantes de la noche, como mejor dirección o mejor actriz principal. Pero, las penas, con Grammys, son menos, y las victorias del largometraje de Greta Gerwig en los prestigiosos premios de la industria musical hayan calmado un poco el escozor generado por la Academia.

Billie, la reina

La película basada en la icónica muñeca de Mattel terminó el domingo con tres estatuillas doradas bajo el brazo: el de mejor recopilación de banda sonora para medios audiovisuales por 'Barbie: The Album' y los de mejor canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales por la 'What Was I Made For' de Billie Eilish.

La cantante, que ya tuvo su escarceo cinematográfico con la magnífica canción para la secuencia de créditos de 'Sin tiempo para morir', pasó por encima a su compañera Dua Lipa, también nominada por el tema para 'Barbie' 'Dance the Night', y agradeció a Greta Gerwig el haber hecho "la película más increíble e inspiradora"; asegurando que trabajar en el tema "le salvó un poco".

En otro orden de cosas, y volviendo a las controversias relacionadas con los Oscars, el productor musical Mark Ronson y coescritor de ese temazo que es' I'm Just Ken' desveló en la alfombra roja de los Grammy —vía Variety— que "sería genial" que Ryan Gosling interpretase la canción durante la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia. No obstante, dejó claro que "si no lo hace Ryan, entonces no lo haremos"; está claro que pasan de marcarse otro 'Al otro lado del río'.

Por el momento, Gosling explicó en W Magazine que no hay noticias sobre la posibilidad de subirse al escenario del Dolby Theater:

"Bueno, no me han invitado. Y no había pensado en ello de momento, y ahora es todo en lo que voy a pensar. ¿Te pagan por cantar en los Oscars? ¿Tienes que conducir hasta allí? Te van a buscar al menos, ¿verdad?".

Veremos cómo acaba todo esto.

