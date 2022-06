John Williams se retira del cine a los 90 años: el compositor revela que 'Indiana Jones 5' será su última película

John Williams, quien ha proporcionado la banda sonora de más de 100 películas, entre ellas 'Star Wars', 'Parque Jurásico', 'Tiburón', 'E.T.' , 'Superman' o 'Harry Potter' .ha revelado que 'Indiana Jones 5' será su última película como compositor de películas, y Harrison Ford podría seguirle hasta su jubilación. Sin embargo, no abandonará la música, según ha contado a Associated press News

Seis décadas de clásicos

Williams comentó al medio estadounidense sus intenciones:

"En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, de la cual Harrison Ford, quien es bastante más joven que yo, creo que ha anunciado que será su última película. Así que pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda".

En este momento hay otras formas en que Williams quiere pasar su tiempo:

"Una película de "Star Wars" exige seis meses de trabajo, a estas alturas de la vida es un largo compromiso conmigo".

Sin embargo, Williams se está dedicando a componer música de concierto y nada es oficial en esta etapa para el compositor, que no tiene en la cabeza dejar la música: