Larga vida al sintetizador: 19 bandas sonoras recientes que reviven el espíritu de los ochenta

El cine de finales de los años 70 y los 80, y más concretamente el comprendido dentro de los márgenes del género de terror, nos regaló auténticas maravillas musicales con el sello inigualable de los sintetizadores como leitmotiv. Composiciones como las de Tangerine Dream para 'The Keep', las de Klaus Schulze para el filme 'Angst', o el imprescindible y extenso repertorio del master of horror John Carpenter, dejan más que claro el legado e importancia del instrumento en cuestión.

Después de ver el fantástico nuevo tráiler de 'Thor: Ragnarok', y de deleitarme con su aire retro salpimentado con el característico sonido del sintetizador, me ha parecido el momento perfecto para reivindicar las bandas sonoras que, durante los últimos años, han traído de vuelta el aroma añejo de la década de los ochenta al séptimo arte a través de la música.

'Thor: Ragnarok'

Desde su paleta de colores hasta el diseño de su póster, con una dudosamente casual similitud con el clásico beat 'em up de Sega "Altered Beast, 'Thor: Ragnarok' grita "años ochenta" a los cuarto vientos. El ciclo termina de cerrarse al escuchar el tema principal de su último tráiler, compuesto por el trío Magic Sword, cuyos añejos y contundentes sintetizadores ya pudimos escuchar en el videojuego 'Hotline Miami 2: Wrong Number'.

'It Follows'

El celebrado filme de terror 'It Follows', supo capturar la esencia de los clásicos a los que hace referencia a través de sus temáticas, su apartado visual y la inteligente dirección de David Robert Mitchell. No obstante, es su banda sonora, compuesta por Richard Vreeland —más conocido como Disasterpeace—, la que termina de dar el empaque añejo al conjunto. Una vez escuchéis su tema principal, será difícil que deje de seguiros resonando una y otra vez en vuestra cabeza.

'Tú eres el siguiente'

Adam Wingard, adalid del movimiento mumblegore que tantas joyas nos ha regalado, además de ser un realizador eficiente, destaca por su pasión hacia el mundo del sintetizador —un paseo por sus redes sociales lo clarifica–. La banda sonora de 'Tú eres el siguiente', compuesta por el mismo Wingard junto a tres colaboradores más, transpira todo ese amor del cineasta por este modo de crear música con un resultado más que notable.

'The Guest'

Continuando dentro de la filmografía de Adam Wingard, se hace imposible hacer un repaso por las bandas sonoras recientes con el espíritu ochentero que sólo el sintetizador sabe aportar sin mencionar 'The Guest'. La magnífica colección de cortes que el mismo realizador seleccionó para la banda sonora es imprescindible de principio a fin, pero, de tener que quedarme sólo con un tema, sin duda me quedaría con esta genialidad titulada "Hourglass" de los tejanos S U R V I V E.

'Todavía estamos aquí'

Ted Geoghegan comentó al presentar hace un par de años su opera prima 'Todavía estamos aquí' en el Festival de Stiges que su opera prima intentaba honrar a su infancia rodeado de películas en VHS. Bajo mi punto de vista, lo consiguió con creces, no sólo por su brillante homenaje a clásicos como 'Aquella casa al lado del cementerio' de Lucio Fulci, sino también gracias a una banda sonora del compositor Wojciech Golczewski que, como un túnel del tiempo, nos transporta tres o cuatro décadas atrás.

'Maniac'

El remake de la genial 'Maniac' dirigida por William Lustig en 1980 fue una auténtica sorpresa en muchísimos aspectos. Desde su arriesgada propuesta formal —narrando la historia en plano subjetivo casi en su totalidad— hasta el poder ver a Elijah Wood en un papel tan poco asociado al actor, el conjunto está lleno de detalles que hacen brillar al injustamente impopular filme gracias al empaque de las composiciones de Robin Coudert —o Rob, a secas—.

'Under The Skin'

La compositora Mica Levi supo vestir musicalmente hablando un trabajo tan complejo y, a su vez, fascinante como la tercera película de Jonathan Glazer. El sonido de los sintetizadores, entre la ensoñación y la pesadilla, ayuda a sumergirnos en el magnético espectáculo visual que propone el director. Una labor impecable galardonada en certámenes como los Premios del Cine Europeo, y merecedora de premios otorgados por asociaciones de críticos como las de Chicago o Los Angeles.

'Baskin'

Coged a Clive Barker, H.P. Lovecraft y a John Carpenter, metedlos en una coctelera, pasadlos por el filtro del cineasta turco Can Evrenol, y el resultado es esta maravilla titulada 'Baskin'. Un viaje demencial al mismísimo infierno cuya banda sonora a cargo de Ulas Pakkan hará las delicias de los amantes del synthwave con más bagaje en el cine de terror. Soberbia.

'Starry Eyes'

Volvemos a acercarnos al mumblegore con esta joya dirigida a cuatro manos por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer. Descubrí este viaje introspectivo a la mente y ansiedades de una actriz aspirante en Hollywood hace varios años en el Festival de Sitges, y junto a su portentosa dirección la banda sonora de Jonathan Snipes se grabó a fuego en mi cabeza como pocas lo han conseguido. Un trabajo espectacular, y mucho más complejo de lo que aparenta a simple escucha.

'Night Fare'

A primera instancia, 'Night Fare' no era uno de los estrenos marcados en rojo en mi calendario de su año 2015. De forma sorprendente, la cosa cambió cuando se presentó su tráiler en el que sonaba a todo volumen "Le Perv" del artista francés Franck Hueso —más conocido como Carpenter Brut—. Junto al temazo que preside estas líneas, el compositor Alex Cortés terminó de dar forma a una B.S.O. que compensa con creces las carencias narrativas de la película.

'Kung Fury'

Si pensáis en la banda sonora de 'Kung Fury', lo primero que se os vendrá a la mente será, probablemente, ese temazo indiscutible que es "True Survivor", salido de las mágicas cuerdas vocales del mismísimo David Hasselhoff. No obstante, detrás de tamaña genialidad se esconde una selección musical con el sintetizador como leitmotiv firmada por Mitch Murder. Ojo al álbum titulado "Kung Fury (Lost Tapes)" compuesto de cortes alternativos no utilizados en el filme.

'Drive'

Haciendo balance, podríamos llegar a conclusión de que uno de los detonantes cinematográficos que ayudaron a traer de vuelta los sintetizadores y el aura ochentera al panorama musical fue la esencial 'Drive' de Nicolas Winding Refn. La lista de canciones que acompaña al espléndido trabajo de Cliff Martinez cuenta con genialidades como la "Nightcall" de Kavinski que suena durante los créditos iniciales del largometraje.

'Sólo Dios perdona'

De nuevo Nicolas Winding Refn, de nuevo Ryan Gosling y, cómo no, de nuevo el incombustible Cliff Martinez a cargo de la música. En este caso, la acción nos traslada al submundo criminal de Bangkok en un ejercicio de estilo que deja en pañales al anterior largo del director. Un trabajo de dirección de fotografía espectacular envuelto por unas melodías que no tienen nada que envidiar en absoluto al resto de elementos de la cinta.

'The Neon Demon'

La tercera —y última hasta la fecha— colaboración entre Cliff Martinez y Nicolas Winding Refn vuelve a hacer gala de una predominancia electrónica que le sienta como anillo al dedo a esta pesadilla ultra-estilizada marca del director danés. La banda sonora funciona incluso al separarla del filme, y encuentra su inspiración el mitos del sintetizador como los eternos Goblin y el grupo alemán Tangerine Dream.

'Frío en julio'

Pese a que la inmensa mayoría de las bandas sonoras incluidas en esta lista beban en mayor o menor medida del maestro, es en la de 'Frío en julio' en la que más podemos encontrar el código genético de John Howard Carpenter. El compositor Jeff Grace hace un trabajo excelente tras los sintetizadores, dando al neo-noir de Jim Mickle aún más valor añadido. La selección de "Cosmo Black" del grupo Dynatron como main theme de la película termina de elevar esta B.S.O. como una de mis predilectas de los últimos años.

'Turbo Kid'

Es totalmente lógico que una película concebida para homenajear y girar en torno a los años 80 como lo es la entrañable 'Turbo Kid' cuente con una banda sonora a la altura de las expectativas. El repertorio de temas compuestos por Le Matos, recopilado en el disco titulado "Chronicles of the Wasteland", es una auténtica delicia de principio a fin, y cortes como este "Eyes Throat Genitals" lo demuestran con creces.

'Beyond the Black Rainbow'

'Beyond the Black Rainbow' es, para muchos, una auténtica joya de la ciencia ficción más experimental que se haya visto en los últimos tiempos. Todos aquellos que consiguen digerir su surrealismo y se dejan atrapar por el poderío de sus imágenes fotografiadas por Norm Li han descubierto en ella una pieza tan singular como irrepetible, enriquecida por una B.S.O. tan cautivadora como el resto de apartados formales del filme, cortesía de Jeremy Schmidt.

'Moonbeam City'

Dejamos el cine para sumergirnos en la televisión de la mano de la comedia animada 'Moonbeam City', creada por Scott Gairdner para el canal Comedy Central. Como buena parodia de los 80 más catódicos, con referentes como 'Corrupción en Miami' como base sobre la que edificar el show, las luces de neón y los sintetizadores no podrían faltar a la cita, dejando piezas musicales de primera compuestas por el dúo Night Club.

'Stranger Things'

Cerramos esta recopilación por todo lo alto con la banda sonora de la serie que ha puesto patas arriba el panorama catódico y a todos los cinéfilos y seriéfilos entrados en años con la nostalgia a flor de piel. La banda sonora de 'Stranger Things', compuesta por Michael Stein y Kyle Dixon —miembros del grupo mencionado anteriormente S U R V I V E—, es el complemento perfecto a esta oda a la década de los ochenta, cuya segunda temporada está a punto de desembarcar en Netflix.