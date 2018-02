Berlinale 2018 | Adina Pintilie da la sorpresa y se lleva el Oso de Oro por 'Touch Me Not'

Hace unas horas llegaba a su fin la edición de 2018 de la Berlinale, el primer gran festival cinematográfico del año, con la sorprendente victoria del Oso de Oro por parte de 'Touch Me Not', el primer largometraje de ficción de la realizadora rumana Adina Pintilie. Por su parte, el Oso de Plata a la mejor dirección ha caído en manos de Wes Anderson por 'Isla de perros' ('Isle of Dogs').

En las categorías interpretativas han triunfado Anthony Bajon por su participación en 'La prière' y Ana Brun por su trabajo en 'Las herederas'. Esta última producción ha hecho historia al conseguir tres galardones en la que además era la primera película uruguaya que competía en Berlín. Sin más que añadir, os dejamos con la lista completa de ganadores de la Berlinale 2018:

OSO DE ORO

'Touch me Not', de Adina Pintilie

OSO DE PLATA (Gran premio del jurado)

'Twarz', de Malgorzata Szumowska

OSO DE PLATA ALFRED BAUER (Nuevas perspectivas del cine)

'Las herederas', de Marcelo Martinessi

OSO DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR

Wes Anderson por 'Isla de perros'

OSO DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Anthony Bajon por 'La prière'

OSO DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ

Ana Brun por 'Las herederas'

OSO DE PLATA AL MEJOR GUIÓN

Manuel Alcalá y Alonso Ruizpalacios por 'Museo'

OSO DE PLATA A LA MEJOR CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA

Elena Okopnaya por 'Dovlatov'

MEJOR ÓPERA PRIMA

'Touch me Not', de Adina Pintilie

MEJOR ÓPERA PRIMA, MENCIÓN ESPECIAL

'An Elephant Standing Still', de Bo Hu

MEJOR DOCUMENTAL

'Waldheims Walzer', de Ruth Beckmann

MEJOR DOCUMENTAL, MENCIÓN ESPECIAL

'Ex Pajé', de Luiz Bolognesi

PREMIO FIPRESCI

'Las herederas', de Marcelo Martinessi

OSO DE ORO MEJOR CORTOMETRAJE

'The Men Behind The Wall', de Ines Moldavsky

OSO DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE (PREMIO DEL JURADO)

'Imfura', de Samuel Ishimwe

PREMIO AUDI A CORTOMETRAJE

'Solar Walk' de Reka Bucsi

