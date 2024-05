Hoy en TV, una de las mejores trilogías de ciencia ficción del siglo XXI. Las entretenidísimas películas que relanzaron una de las sagas más míticas de la historia

La ciencia ficción ha tenido grandes franquicias a lo largo de los años, ya que es un género con muchas posibilidades. A eso hay que sumar que en Hollywood exprimen todo lo que funciona hasta que ya no da más de sí, y aún entonces vuelve a probar suerte en una o varias ocasiones. Sin embargo, la saga que ahora nos ocupa lleva casi 60 años en activo y nada hace pensar que vayamos a dejar de tener nuevas entregas en el futuro, aunque lo que nos interesa realmente es la trilogía con la que se relanzó en la gran pantalla a partir de 2009.

Genial entretenimiento palomitero

Muchos sabréis ya que me refiero a 'Star Trek', una franquicia que no pasaba por su mejor momento tras el merecido fracaso de 'Némesis' y que necesitaba sangre nueva si no quería acabar sepultada. Ahí fue donde entró en escena J.J. Abrams con un reparto encabezado por Chris Pine y Zachary Quinto para darnos un blockbuster modélico que devolvía todo su esplendor a la Enterprise y su tripulación.

Por mi parte, creo que esa primera entrega tiene todo lo que le pido a una superproducción de Hollywood. Desde el espectáculo visual hasta un historia con gancho, pasando por un reparto muy bien elegido o su capacidad para presentar este universo a una nueva generación, y, por encima del todo, un sentido del entretenimiento envidiable que la convierte en una película perfecta para ver varias veces y seguir pasándotelo en grande.

Su buena acogida llevó a que el propio Abrams se encargase también de 'Star Trek: En la oscuridad', una película que tomaba como referente la mítica 'La ira de Khan' y contaba con el aliciente de la participación de Benedict Cumberbatch. Quizá menos redonda que su predecesora, funcionaba de maravilla como pasatiempo palomitero y entendía muy bien la necesidad de que este tipo de títulos fomenten la diversión por encima de todo.

Lamentablemente, Abrams se bajo del barco para ocuparse de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' y dejó su lugar a un Justin Lin deseoso de probar algo diferente tras haber dedicado muchos años de su carrera en exclusiva a la saga 'Fast & Furious'. El resultado fue 'Star Trek: Más allá', una película algo más acelerada de los demás pero que seguía dando la talla como entretenimiento de lujo.

Por mi parte, tengo claro que 'Más allá' es la menos inspirada de las tres, pero también que le daría de sobra para ser la mejor en bastantes otras sagas, ya que es una película que tiene muy claro lo que busca y va a por ello sin tapujos. Lo que sí habría agradecido bastante es un villano más memorable que el interpretado aquí por Idris Elba.

Solamente con hablar de ellas ya me están entrando ganas de volver a verlas, y si os ha sucedido lo mismo a vosotros, estáis de suerte, ya que Paramount Network emite las tres esta tarde de forma consecutiva a partir de las 17:05. Además, también tienes la alternativa del streaming, pues encontraréis las tres en el catálogo de SkyShowtime.

