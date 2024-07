Hoy en TV, una de las mayores obras maestras de los últimos 25 años. Es una de las mejores películas de suspense de la historia pero muchos la entendieron mal

A veces usamos tanto el concepto de obra maestra para definir una película que parece que se hagan como churros -o que simplemente tenemos muy poco criterio a la hora de elevar tanto a esos títulos-. Quizá por ello a algunos les sorprenda que califique así a 'El club de la lucha', pero es que además de parecerme todavía la mejor película de un cineasta tan reputado como David Fincher, también creo que se trata de una obra sencillamente redonda. De hecho, la mayor pega que pueda tener es que muchos la entendieron mal...

Todavía recuerdo lo ilusionado que fui al cine hace 25 años la nueva película del director de 'Seven'. Es verdad que 'The Game' había sido un paso atrás, pero estaba deseando ver qué había hecho Fincher con la adaptación de una aclamada novela de Chuck Palahniuk. Además, era su reencuentro con Brad Pitt y contaba con Edward Norton, el actor más prometedor del momento en Hollywood.

Una maravilla

El resultado fue un sonado fracaso comercial, pero también una extraordinaria película de suspense, aunque 'El club de la lucha' sigue siendo una obra difícil de clasificar en un único género, pues también tiene mucho de comedia negra, una generosa dosis de drama psicológico, un buen toque crítica social y un innegable componente de sátira -inolvidable el momento del uso del porno de forma subliminal al que se alude en cierto momento-. Un cóctel que podría haber salido mal por muchos motivos, pero que acabó dando forma a un título irrepetible.

Con un trabajo desatado de Fincher tras las cámaras, quien combina aquí un magistral manejo de la puesta en escena con una serie de riesgos muy poco habituales en una gran producción de Hollywood, 'El club de la lucha' tiene mucho de retrato generacional. Pero no lo hace de forma positiva, ya que bebe de un desencanto que se va adueñando de muchos a medida que ven que la vida genial que le habían prometido no lo es tanto.

Desde el uso de Ikea como representación de un ideal tan imposible como, en el fondo, poco deseable hasta el icónico uso de las pastillas de jabón, 'El club de la lucha' es una visión sin contemplaciones del capitalismo que lleva a que la anarquía se convierta en la gran válvula de salida de sus protagonistas. Ojo además al sobresaliente trabajo del reparto, en especial de Norton y Pitt.

Tan evidente era que una película así estaba condenada a hundirse en taquilla que una vez la vieron los ejecutivos de Fox, su estrategia fue reducir la campaña promocional ideada por Fincher. El objetivo era reducir pérdidas dentro de lo humanamente posible. En su paso por salas fue imposible hacerlo, pues sus 65 millones de presupuesto llevaron a que su recaudación de 101 millones fuese muy insuficiente.

Con todo, los ingresos por otras vías llevaron a que acabase siendo rentable. Por ejemplo, solamente en ventas de dvds ingresó 55 millones de dólares más, logrando ya pasar a cifras verdes solamente con eso. Además, la edición especial en dvd estaba repleta de extras -y menudo digipack más bonito-, pero lo más llamativo fue la inclusión de un libreto que recopilaba multitud de críticas negativas recibidas por la película. Una estrategia aparentemente suicida pero que vuelve a incidir en especial que es 'El club de la lucha'.

Y es que sí, las críticas de la época no fueron particularmente positivas, con algunos llegando a acusarla de ser una película peligrosa. Sin ningún problema diría que eso me parece un estupidez, pero luego me acuerdo de que Tyler Durden se convirtió en un ídolo en ciertos círculos y sí tengo que conceder que es fácil interpretarla mal, pero también que eso es culpa del espectador, no de la propia película. Fincher ya ha dejado claro que se desentiende totalmente de eso.

Esta noche tenéis la oportunidad de (volver a ) ver 'El club de la lucha', ya que se emite en Be Mad a partir de las 22:06. Y si no os apetece tener que verla con cortes publicitarios, también la tenéis disponible en los catálogos de Netflix y de Disney+.

