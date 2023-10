David Fincher se lava las manos con los fans de 'El club de la lucha' que no entienden a Tyler Durden: "No sé cómo ayudarles"

Siempre habrá quien se identifique con los personajes que el cine y la televisión marca claramente como todo lo contrario del modelo a seguir. Quien crea que Walter White es el héroe, Eric Cartman tiene razón y que entienda 'Starship troopers' totalmente al revés. La ironía narrativa no es para todo el mundo. Y David Fincher lo ha descubierto años después con la gente que se identifica con todo lo que pretende denunciar en 'El club de la lucha'.

Destrozando algo hermoso

Entrevistado por The Guardian, Fincher no termina de entender cómo hemos llegado a este punto en el que un personaje como Tyler Durden es admirado por personas incels y de extrema derecha. "Para mí es imposible imaginar que la gente no comprenda que Tyler Durden es una influencia negativa. No sé cómo responder a la gente que no lo entiende ni sé cómo ayudarles"

Cabe recordar que, en su día, 'El club de la lucha' se la pegó en taquilla y fue después, a base de proyecciones universitarias, cuando empezó a adquirir el culto que tiene ahora. Eso sí, prácticamente desde entonces se ha convertido en una pieza inamovible de la derecha, que cree haber encontrado la verdad entre la parodia más obvia. "No soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas. El lenguaje evoluciona. Los símbolos evolucionan".

Pero, preguntado por qué su película ha calado tanto entre ese público, responde "Es una de las muchas piedras angulares de su lexicografía. No la hicimos para ellos, pero la gente verá lo que ve en una pintura de Norman Rockwell o el Guernica de Picasso". La exasperación se nota en un Fincher que ha asegurado recientemente que no ha vuelto a ver la película. Visto lo visto, con razón.

