"Nadie odia esa película de ciencia ficción más que yo". David Fincher recuerda cómo arruinaron su sueño de hacer una gran entrega de la saga 'Alien'

La carrera de David Fincher está repleta de películas inolvidables como 'Seven', 'El club de la lucha', 'Zodiac' o 'La red social', pero hay un trabajo suyo que muy pocos recuerdan con cariño. De hecho, el propio cineasta no ha dudado en comentar lo mucho que odió trabajar en una de las mejores sagas de ciencia ficción de la historia del cine con 'Alien 3'.

"Yo era muy ingenuo"

Fincher recordaba en The Guardian que "tuve que trabajar en ella durante dos años, me despidieron tres veces y tuve que luchar por todo. Nadie lo odiaba más que yo; a día de hoy, nadie lo odia más que yo". Eso le desanimó mucho y se alejó temporalmente de la gran pantalla, pero el guion de 'Seven' que recibió por error hizo que todo cambiase.

Recordemos que 'Alien 3' fue su primer largometraje tras las cámaras, pues su carrera hasta entonces se había centrado en la publicidad y los videoclips. Y la experiencia no fue nada positiva:

Fue un bautismo de fuego. Yo era muy ingenuo. Llevaba muchos años rodeado de gente que financiaba películas y de gente que se encargaba de cerrar los tratos. Pero siempre había tenido la idea ingenua de que todo el mundo quiere hacer películas lo mejor posible, lo cual es estúpido. Así que aprendí en esta película que nadie lo sabe realmente, por lo que a nadie tiene que importarle, así que siempre va a ser culpa tuya. Siempre había pensado: "Bueno, seguro que no quieres tener el logo de Twentieth Century Fox sobre una película de mierda". Y ellos decían: "Bueno, mientras se estrene". Así que aprendí a ser un imbécil beligerante, que en realidad era: "Tienes que conseguir lo que necesitas para salir de ella."

Tienes que luchar por las cosas en las que crees, y tienes que ser inteligente sobre cómo posicionarte para no convertirte simplemente en ruido blanco. En esa película, yo era el tipo que constantemente era la voz de "Tenemos que hacer esto mejor, tenemos que hacer esto otro, esto no tiene sentido". Y muy pronto, era como en Peanuts: ¡WOP WOP WOP WOP WOP! Decían: "Está haciendo eso otra vez, está echando espuma por la boca, parece tan apasionado". No les importaba.

El cineasta también asegura que la película no ha mejorado en la memoria, pero aclara que "nunca vuelvo a ver nada una vez está hecho". Además, deja claro que no tuvo nada que ver con el montaje del director de 'Alien 3' que se estrenó años después: "No sé quién lo hizo y no lo visto, así que no puedo comentar nada al respecto".

La nueva película de Fincher es 'El asesino' y se estrena en Netflix este próximo viernes 10 de noviembre.

