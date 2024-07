Es una genial película de ciencia ficción y terror con la mejor pelea de la historia del cine: 35 años de una de las cimas del cine anticapitalista que puedes ver en streaming

La filmografía de John Carpenter está repleta de títulos inolvidables, pero seguro que no soy el único que tiene claro que su mejor trabajo es 'La Cosa' ('The Thing') y que luego vienen todas las demás. El tema está mucho menos claro con la siguiente, pero yo tengo clarísimo que 'Están vivos' ('They Live') ocupa una posición privilegiada, ya que se trata de una genial mezcla de terror y ciencia ficción que además ofrece un brillante mensaje anticapitalista y que tenéis disponible en streaming; concretamente, puede verse en Filmin.

Una película imprescindible

Basada en un relato corto de Ray Nelson, 'Están vivos' fue la última película que John Carpenter dirigió en los años 80. De hecho, tardaría cuatro años más en estrenar su siguiente cinta, la discreta 'Memorias de un hombre invisible' ('Memoirs of an Invisible Man'), algo difícil de entender si tenemos en cuenta que no le fue nada mal a la que ahora nos ocupa: 3 millones de dólares de presupuesto y solamente en Estados Unidos ya recaudó 13.

Teniendo en cuenta las apreturas económicas, ya que el enorme fracaso de 'Golpe en la pequeña China' ('Big Trouble in Little China') obligó a ajustar el presupuesto tanto en 'El príncipe de las tinieblas' ('Prince of Darkness') como aquí, uno de los principales aciertos de Carpenter para esquivar el problema fue confiar el papel protagonista a Roddy Piper.

Conocido por su faceta como luchador en el 'Pressing Catch', Piper era muy popular por aquel entonces, sobre todo por su enorme rivalidad con Hulk Hogan, y trabajó en multitud de películas, pero creo que nadie puede discutir que su mejor interpretación es la que ofreció en 'Están vivos'.

Todo el peso dramático de la función recae sobre él, quien brilla en el rol de héroe outsider, rebosando además carisma en momentos como el de la mítica escena en la que suelta: "He venido a mascar chicle y patear culos... y se me está acabando el chicle".

Y no me olvido tampoco de la sensacional pelea que su personaje tiene con el de Keith David, seria aspirante al título de la mejor de la historia del cine y cuyo interés no se limita a ver a dos hombres pegándose hasta el límite de sus fuerzas. Ojo, la mejor no quiere decir la más espectacular, que aquí se va por otro camino diferente con un fascinante toque patético y su estimulante doble lectura.

John Carpenter en el rodaje

Sin embargo, lo que realmente eleva 'Están Vivos' a otro nivel es la visión que ofrece aquí del capitalismo a través de esos invasores que están suplantando a la humanidad. La película está cargadísima de mala leche, pero lo hace sin descuidar tampoco nunca su condición de entretenimiento, contando para ello con un ritmo estupendo en el que John Carpenter sabe manejar a la maravilla el crescendo dramático de lo que nos está contando.

Convertida rápidamente en una película de culto, 'Están vivos' es una brillante sátira que se vale tanto del terror como de la ciencia ficción y varios elementos propios del cine de acción de la época para dar forma a una obra que no ha perdido ni un ápice de su frescura 35 años después de su estreno.

