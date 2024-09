De 23 millones de presupuesto a 700.000 dólares en taquilla: cuando Coppola, ebrio de poder, hundió su propio estudio en 1982

Aunque el legado de 'Megalópolis' está aún por decidir, la cosa no pinta del todo bien para el visionario cineasta de 'El Padrino'. La historia de cómo el director ha luchado durante décadas por esta película autofinanciada es una ya conocida, pero en los ochenta y en la cima de su carrera, Coppola arriesgó incluso más.

Con carta blanca tras el éxito que supuso 'Apocalypse Now', su siguiente película suponía una empresa más arriesgada que las anteriores, separarse del colchón que suponían los grandes estudios y convertir a su productora en un referente del cine independiente. Su primer proyecto para ello era 'Corazonada' ('One from the heart').

Con un guion escrito por Armyan Bernstein que venía de la MGM, la película era un sencillo drama romántico de bajo presupuesto que en principio serviría como descanso del infernal rodaje de su película anterior, y como prueba de concepto para el futuro de American Zoetrope. Se hablaba de un estudio que se convertiría en un paraíso para nuevos creadores, con grandes instalaciones que incubarían nuevos proyectos, sets para rodar todo tipo de historias, y restaurantes y otras comodidades para actores y el equipo.

Era un plan ambicioso que también se transmitió en el primer proyecto. Coppola quería sorprender e innovar visualmente, con grandes sets que recreasen calles enteras de Las Vegas, efectos especiales inusitados en un drama romántico, y un componente musical que bebiese de los clásicos de los 50. Acabó engordando el presupuesto hasta 23 millones de dólares, que no fueron nada fáciles de conseguir en aquella época y para un estudio de esas características en sus inicios.

Para hacernos una idea de hasta qué punto esto se trataba de mucho dinero para el tipo de película que era, algunas de las cintas más punteras visualmente de ese año se habían rodado por mucho menos. 'En busca del arca perdida' había costado 18 millones, y 'Star Trek II: la ira de Khan' casi la mitad: 11 millones.

A semanas de empezar el rodaje, inversores retiraron 8 millones de dólares. En contra del sentido común y la prudencia, Coppola no paró la producción, confiando en que encontrarían el dinero por el camino. El resultado fueron despidos y favores. El estudio tuvo que cerrar el equipo narrativo, el resto accedió a cobrar la mitad del sueldo, y Coppola tuvo que aceptar "ayuda" de Paramount vendiéndole los derechos de 'Interface', un proyecto del estudio que nunca llegaron a rodar.

Pero los problemas económicos no fueron los únicos que sufrieron. La tecnología que se usó para los efectos especiales y los sets fue pionera, pero también muy compleja de implementar y costosa, causando retrasos en el rodaje. La búsqueda de control creativo también causó alguna tensión en el set e hizo que Coppola perdiera a su coreógrafo, Gene Kelly. Pero el resto del equipo y el reparto se mantenieron leales, esperando que el director obrara su magia al final.

Lo duro fue descubrir que esa magia no llegaría. Cuando se estrenó en 1982, la película fue destrozada por los medios, que criticaban su historia cliché y su pretencioso estilo visual. Peor aún, fue un fracaso absoluto en taquilla como pocos se han visto en la industria. De su presupuesto de 23 millones, recaudó unos escuetos 700 mil dólares.





Por comparar con otras películas del mismo año, 'E.T., el extraterrestre' hizo 11 millones de dólares solo en su estreno frente a un presupuesto de 10 millones, y llegó a los 300 millones en todo su recorrido. Pero esa fue la película más taquillera de su año, si miramos a otra, 'El beso de la pantera' fue considerada un éxito discreto recaudando 21 millones internacionalmente sobre su presupuesto de 12 millones.

Esto puso fin a los ambiciosos planes del futuro de American Zoetrope y devolvió a Coppola a trabajar con estudios durante más de una década. Con los años 'Corazonada' se ha reivindicado, considerándose un musical único con una estética adelantada a su tiempo. Aunque probablemente el cineasta habría preferido esas opiniones décadas antes.

