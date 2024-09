No importa lo que digan los demás. Francis Ford Coppola se pone nota a sí mismo en 'Megalópolis' y no tiene abuela

No es ningún secreto que 'Megalópolis', la nueva y esperadísima película de Francis Ford Coppola, está lejos de ser perfecta. Con un 52 de media en Rotten Tomatoes, un 59 en Metacritic y opiniones de todo tipo, incluyendo las que dicen que es un desastre, el consenso está en que no hay consenso.

Quien sí lo tiene muy claro es su director. Coppola, que vendió sus viñedos y ha luchado más de 40 años por esta película, considera que la ha hecho como quería hacerla. No solo eso, ni corto ni perezoso, le ha otorgado una puntuación perfecta.

Lo ha hecho en Letterboxd, la popular red social de cine en la que usuarios tienen su propio diario de las películas que ven, registrándolas, poniéndoles notas y haciendo reseñas o listas. Ayer mismo Coppola registró en la plataforma haber visto la película, darle like y cinco estrellas.

El cineasta se unió a finales del mes pasado a la red social y lo hizo compartiendo una lista de películas que "recomendaba encarecidamente", entre ellas se encuentran títulos como 'Embriagado de amor' o 'Cuentos de Tokio'. También compartió una lista de películas que inspiraron a 'Megalópolis' y que ha ido actualizando con nuevos títulos en los últimos días.

La plataforma de moda para cinéfilos y ahora también cineastas

No es el único cineasta que tiene Letterboxd. Recientemente otro director legendario, Martin Scorsese, también se unió a la plataforma. Y directores como Sean Baker, Michael Mann, Rian Johnson, Christopher McQuarrie, Mike Flanagan y muchos más llevan tiempo entre su base de usuarios. También hay actores como Jaeden Martell ('It') o Ayo Edebiri ('The Bear') que son muy activos.

Letterboxd se ha convertido en una plataforma imprescindible para los cinéfilos. Con 13 millones de usuarios compartiendo y comentando películas todos los días, es ahora un inesperado aliado para la industria, por lo que la presencia de cineastas y estudios es otra forma de conectar directamente con su audiencia.

