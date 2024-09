'Megalópolis' necesita un éxito rotundo para convencer al fan de la ciencia ficción. Sólo Coppola podría acabar su carrera con el "más difícil todavía"

Francis Ford Coppola ha tardado más de 40 años en hacer realidad su sueño con 'Megalópolis', una ambiciosa película de ciencia ficción cuyos 120 millones de presupuesto ha financiado él mismo de su bolsillo. La duda es cuánto espera recuperar de esa inversión, ya que su nuevo largometraje va camino de el más difícil todavía en la historia del cine de ciencia ficción.

Estaba claro que rentabilizar una película como 'Megalópolis' iba a ser una misión casi imposible, sobre todo cuando se supo que ningún estudio estaba dispuesto a hacer una fuerte inversión en marketing. Finalmente fue Lionsgate quien se quedó su distribución en Estados Unidos, pero dejando claro que su gasto en ella iba a ser mínimo y que tendría que ser el propio Coppola quien gastase algunos millones más en la campaña promocional.

Recibida en Cannes con división de opiniones (entre "una obra maestra moderna" y "un desastre"), aquí vivimos su primer pase con devoción: "una película llena de pasión y riesgo, un último esfuerzo por hacer una obra de arte profunda y con impacto, que no deje indiferente al público y le estimule de alguna forma, una narración distinta a todo lo demás que hay ahí fuera", decía Juan Luis Caviaro nada más verla. Pero las dudas posteriores reflejan un camino de obstáculos.

Los muchos problemas previos

El escándalo sexual que saltó justo antes de su estreno en Cannes le hizo un flaco favor. Él se defendió, pero nuevas acusaciones de comportamiento inadecuado en el set volvieron a golpear a la película por mucho que luego fuesen desmentidas y hayan llevado a que Coppola demande a Variety por 15 millones de dólares.

Luego cuando parecía que 'Megalópolis' había conseguido llamar la atención, el desastre llegó cuando se supo que las citas de críticas negativas destacadas en su tráiler eran falsas, lo que llevó a que Lionsgate retirase el tráiler, pidiera disculpas y despidiera a Eddie Egan, el asesor de marketing responsable de la utilización de citas falsas generadas a través del uso de la inteligencia artificial.

'Megalópolis' ha hecho muy poco ruido desde entonces. Se verá en el próximo Festival de San Sebastián, y su difusión a los críticos en nuestro país se reducirá a que quien pueda verla allí tendrá la ocasión de comentar sus impresiones antes del estreno. Por su parte, Lionsgate aprovechó el Festival de Toronto para que los junkets de prensa se hicieran allí, reduciendo así gastos.

Esa aparente dejadez se ha dejado notar en que las previsiones en taquilla para 'Megalópolis' no son buenas. A principios de mes se supo que todo apunta a un primer fin de semana con unos ingresos de alrededor de 5 millones de dólares. Eso supone que incluso se quedaría lejos de 'Borderlands', uno de los mayores fiascos del año que tuvo un presupuesto similar al de la cinta de Coppola y que debutó con 8 millones.

De hecho, las previsiones son tan malas que en el estado de Florida no se han vendido aún ni un 1% de las entradas disponibles, lo cual la sitúan como el peor gran estreno de los últimos años allí. Eso no supone que vaya a suceder lo mismo en el resto del país, pero desde luego no es un dato que invite a ser optimistas.

Todo eso lleva a que ahora mismo la duda es hasta qué punto 'Megalópolis' será o no una catástrofe económica. 'The Marvels' sufrió pérdidas en cines valoradas en 237 millones de dólares, superando así los 200 que se dejó 'John Carter' en 2012. Ése sería el peor escenario.

La referencia para 'Megalópolis' debería ser 'Speed Racer', ya que el largometraje de las Wachowski también tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares, solamente ingresó 93,9 millones y sus pérdidas se estiman en 88 millones.

Todo lleva a que en relación a su presupuesto -tengamos en cuenta que 'The Marvels' costó 270 millones, mientras que 'John Carter' se fue hasta los 263 millones- sí parece probable que, por desgracia, 'Megalópolis' lo tendrá muy difícil para recuperar el dinero.

'Megalópolis' se estrena el próximo 27 de septiembre tanto en España como en Estados Unidos.

