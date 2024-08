'Megalópolis' comete un error catastrófico al estrenar un tráiler repleto de malas críticas... totalmente falsas

Ayer, el nuevo tráiler de 'Megalópolis' sacudió por sorpresa el mundo del cine. En él, se veían varias películas de Francis Ford Coppola junto a críticas que la habían vilipendiado en su estreno mientras una narración en off afirmaba que "El genio suele ser incomprendido". Toda una declaración de intenciones que causó miles de comentarios en redes sociales y que, unas horas después del lanzamiento, se retiró. ¿El motivo? Todas las críticas que aparecían... eran rotundamente falsas.

Fakelópolis

Fue Vulture, concretamente el periodista Bilge Ebiri, el que comentó en primer lugar que las citas de las críticas estaban totalmente inventadas. Por ejemplo, podemos leer como Pauline Kael aparentemente dijo de 'El Padrino' que está "disminuida por su arte"... pero si leemos las críticas que hizo tanto de esta como de la segunda parte, solo aparecen loas y piropos a su obra. De hecho, lo que dijo en su día fue "Es una película que no insulta la inteligencia, una visión épica de la corrupción de América".

Una a una, todas las críticas que aparecen se pueden ir calificando como falsas. Andrew Sarris no dijo de 'El padrino' que fuera "un descuido auto-indulgente", Vincent Canby no criticó 'Apocalypse now' afirmando que estaba "vacía en su interior". Y desde luego Roger Ebert jamás se atrevería a opinar sobre 'Drácula de Bram Stoker' echándole en cara que "es un triunfo del estilo sobre la sustancia". ¿Qué ha pasado?

No es descabellado pensar que los responsables le hayan pedido a ChatGPT que le dijera algunas críticas malas que tuviera Francis Ford Coppola a lo largo de su carrera. En Consequence han hecho la prueba y la respuesta ha sido muy similar: citas totalmente inventadas o sacadas de críticas de otras películas. Porque Ebert sí que dijo que "es un triunfo del diseño sobre la historia, el estilo sobre la sustancia"... pero lo hizo sobre 'Batman'.

Al final, a la distribuidora no le ha quedado otra que quitar el tráiler de Internet con un añadido: "Lionsgate va a quitar inmediatamente nuestro tráiler de 'Megalópolis'. Ofrecemos nuestras disculpas sinceras a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de investigación. La hemos cagado. Lo sentimos". Unos que no se acercan a la IA durante un buen tiempo, por si acaso.

