Nicole Kidman, Jake Gyllenhaal y otros ocho grandes actores de 2017 protagonizan estos deslumbrantes cortos de terror

Las películas de terror han sido la sorpresa de taquilla este año. Desde el golpe sorpresa de 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) a la adaptación cinematográfica de 'It' (2017), la película de terror más taquillera de la historia, y otros números uno como 'Feliz día de tu Muerte' (Happy Death Day, 2017) las películas de miedo han tenido una influencia inusual en la imaginación colectiva en 2017.

Nadie sabe explicar por qué las películas de terror han recaudado más de mil millones de dólares en 2017. Puede ser que cuando las cosas están mal en el mundo el género siempre aparece como elemento de catarsis. Para celebrar el final de este año espeluznante, The New York Times han solicitado a diez actores con las mejores interpretaciones de este año para que interpretaran una serie de papeles espeluznantes.

Dirigidos por la experta en vídeos musicales Floria Sigismondi, quien también dirigió 'The Runaways' (2010), estos breves minicortos tienen a Nicole Kidman, Jake Gyllenhaal, Saoirse Ronan, Daniel Kaluuya, Timothee Chalamet, Tiffany Haddish, Andy Serkis, Brooklynn Prince y otros que nos muestran su mejor peor cara.

Son cortitos de un minuto, muy estilizados y divertidos, son un escaparate para que los actores como Nicole Kidman hagan de poseída a lo Adjani, Chalamet comiendo tripas, Andy Serkys como primo de Pennywise... ¡hay diez diferentes!