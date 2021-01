'3 caminos': la serie de Amazon está repleta de buenas intenciones pero se queda en tierra de nadie

Hace tiempo que las series de televisión españolas demostraron su valía para atraer al público a las diferentes plataformas, de ahí que todas ellas estén apostando con más o menos fuerza por ellas. En el caso de Amazon, 'El Cid' fue su primera gran propuesta para seducir a los espectadores y apenas ha tenido que pasar más de un mes para que redoble su confianza en la ficción nacional a partir de este 22 de enero con '3 Caminos', aunque en esta ocasión se trata de una co-producción con Corea del Sur, Italia, Alemania, Portugal y México.

No son muchas las películas o series de televisión que han aprovechado la popularidad mundial del Camino de Santiago para construir algo a partir de esa experiencia única en la vida para muchos. En el caso que nos ocupa, la amistad que surge entre los protagonistas sirve como eje para ir abordando las motivaciones de cada uno de ellos en una serie repleta de buenas intenciones pero que en los tres episodios que he visto nunca sabe muy bien cómo sacar partido a las vivencias que narra.

Demasiado cotidiana

El peso de la serie recae en los personajes interpretados por Álex González, Verónica Echegui, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee, con la particularidad de que cada uno de ellos procede de un país diferente -lo cual permite a González demostrar su versatilidad con un acento mexicano bastante logrado-, por lo que también se cambia a menudo de idioma. Una decisión de guion inteligente para así ilustrar una experiencia más global que permita que los espectadores puedan identificarse al menos con alguno de ellos.

De hecho, '3 Caminos' parece querer convertir la experiencia en algo mágico, equiparando la necesidad de seguir adelante con la propia experiencia vital de cada uno de ellos. Ahí la serie no termina de despegar porque las diferentes situaciones que plantea, incluso cuando se vuelve más dramático, resultan más mundanas. No es que estén mal construidas sobre el papel, pero se siente que la serie busca una importancia que nunca alcanza.

Y es que es verdad que resulta inevitable acudir siempre a lugares más o menos comunes a la hora de construir a tus personajes, pero aquí ese brillo visual que '3 Caminos' consigue en ocasiones gracias a la belleza de diferentes lugares reales de nuestro país no se traslada por igual a los personajes. Ahí la serie de Amazon nos vende una cosa que no es capaz de conseguir, y poco a poco el espectador va perdiendo la paciencia.

Ahí no creo que sea tanto que '3 Caminos' peque de inocente en algunas situaciones como que simplemente le falta profundidad, algo curioso cuando es algo a lo que aspira en todo mundo. Por ejemplo, la serie opta por una narrativa no lineal, ya que el propio título es una alusión al hecho de que la serie transcurre en tres años diferentes, lo cual permite mostrar a sus protagonistas en situaciones contrastadas. Nadie es el mismo según el momento en el que transcurra la serie, pero eso no quiere decir que sean más interesantes.

No engancha

Uno de los principales problemas de la serie es ese, ya que su reparto lo hará mejor o peor – Echegui es la que más brilla sin ser tampoco algo espectacular pero del resto nadie desentona-, pero sus personajes son más ideas desarrolladas de forma un tanto pobre que entidades con voz propia. Tampoco ayuda que la serie parezca preocuparse más por lucir los diferentes lugares por los que transcurre el viaje que en ofrecer historias que enganchen por sí mismas.

Es como si los responsables de '3 Caminos' confiasen más en que los espectadores que hayan hecho el Camino de Santiago proyecten en la serie sus vivencias para recordar por qué es algo realmente especial en lugar de preocuparse de cómo transmitir esa idea a la amplia parte del público que carece de esa experiencia, entre los que me incluyo. Y la verdad es que viendo la serie no siento que sea algo que tenga que hacer antes de que físicamente sea incapaz de hacerlo, es más una colección de tramas vistas de alguna u otra forma en multitud de otras obras, con la peculiaridad de que se tira de muchas al mismo tiempo sin especial acierto.

Resulta curioso que por algo tire tanto del factor acumulación y por otro la serie parezca querer jugar con la idea de que menos es más. Parece como si simplemente no sabe qué es lo que quiere hacer para irradiar ese mensaje de optimismo y cooperación que busca la serie, así que vamos probando con esto y aquello a ver si algo da en la diana. El problema es lo básico que acaba siendo todo, quizá suficiente para conquistar a los espectadores más predispuestos, pero muy alejado de lo necesario para enganchar en estos tiempos con tanta abundancia de series.

En resumidas cuentas

'3 Caminos' está llamada a ser más una serie más en el catálogo de Amazon que una de sus propuestas estrella, ya que no hay nada en ella que destaque especialmente en lo positivo pero sí varios elementos que generan indiferencia más que otra cosa. Tampoco llega a ser un desastre, pero la verdad es que hubiese preferido dedicar mi tiempo a ver otras cosas...