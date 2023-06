'About Sasha': la notable miniserie en Disney plus es un íntimo pero frustrante retrato de adolescencia e intersexualidad

Sasha tiene una nueva vida. Nuevo pueblo, nuevo instituto, ganas de hacer amigos y un secreto que ha hecho que se haya tenido que mudar a mitad de curso. Así comienza, a grandes rasgos, 'About Sasha' (Chair Tendre), una interesante y notable miniserie francesa que ha estrenado este pasado miércoles Disney+.

Proveniente de la televisión pública gala (es original de France TV Slash), a lo largo de diez episodios de entre veinte y treinta minutos esta serie adolescente pone al frente una protagonista (Angèle Metzger) que descubre que le han ocultado toda la vida que es intersexual y que todas las cirugías que ha sufrido desde muy corta edad han sido para "corregir su enfermedad".

Con esta premisa, el guion de Yaël Langmann despliega ante nosotros un retrato tan íntimo como intenso en torno a la afectividad en la adolescencia, a la relación con lo sexual y lo genital y ese intento de encajar y sentirse ante todo "normal" o, al menos, aceptada (otra cosa es que se acepte a sí misma). Y en el centro de todo está el trauma y el abuso, tanto psicológico como físico, que ha marcado a Sasha.

Sacha/Sasha

En tono y espíritu, 'About Sasha' es una ficción genuina de adolescentes. Y una muy buena. Si bien no es la primera que pone a una persona intersexual en el centro (ahí tenemos 'Faking It'), la serie se preocupa en dejarse llevar por las contradicciones de sus protagonistas, por sus impulsos e incluso por las toxicidades dentro del grupo de amiguetes.

Esos ni contigo ni sin ti, esas peleas, humillaciones, dimes y diretes ejecutados de manera bastante solvente por su reparto, sobre todo Saül Benchetrit como Pauline, la hermana de Sasha o Paola Locatelli, que interpreta a Anna la, por así decirlo, abeja reina.

Es en su segunda mitad donde esta miniserie se vuelve algo frustrante. Por un lado porque hay una aparente falta de lógica interna en cómo se van desarrollando y resolviendo (si es que lo hacen) las tramas. Una cosa es que haya cierto interés en mostrar y abordar al ser adolescente como algo tan inocente como volátil y otra muy distinta es no profundizar en sus arrebatos e impulsos.

Esto se ve muy claramente cuando se van produciendo los distintos giros. El problema no es la, por así decirlo, previsibilidad de los mismos sino lo paradójicamente forzados que quedan. Me explico: todos sabemos que, por ejemplo, en algún momento dado va a salir a la luz lo que Sasha lleva toda la serie ocultando. El problema es más el cómo se ejecuta (incluso el por qué) que el giro en sí.

Patinando en la conclusión

Tanto en esos momentos como a la hora de cerrar la miniserie creo que Yaël Langmann no ha sabido manejar los elementos. La sensación sería la de que quería contar muchas más cosas pero se ha quedado sin metraje para hacerlo de no ser porque el último episodio tiene un cuarto de hora (de un total de 20 minutos) de discurso de la protagonista sobre la intersexualidad.

Nuevamente, es una decisión desacertada no por la idea en sí sino por su ejecución. Si bien podríamos argüir que no difiere de otras propuestas en torno a temas potentes o propuestas de ficción/denuncia, queda muy poco orgánico. De repente pasa de ser una serie interesante para debatir (que lo es) a convertirse en un vídeo más para la clase de educación afectivo sexual.

Esta aparente pelea constante entre las intenciones, buenas y genuinas, y su ejecución algo tosca hace que 'About Sasha' flojee justo llegando a la línea de meta. Lo que hace que estropee ligeramente el visionado de una miniserie que, en líneas generales, resulta de visionado preceptivo. Interesante, con cosas que contar, pero desafinadamente expositiva.

