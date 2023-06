'Somewhere Boy' es una preciosidad: una conmovedora y pequeña serie que explora el trauma con una luz optimista

Hay veces que nos topamos con historias de las que es mejor saber lo mínimo posible. Lo suficiente como para darle una oportunidad. Es el caso de 'Somewhere Boy', drama británico que podemos ver en Filmin y que es, prácticamente desde su mismísimo inicio, una de las grandes sorpresas en cuanto a series de televisión de lo que llevamos en 2023.

Una sorpresa relativa, porque se ha estrenado en nuestro país con varias nominaciones a los BAFTA, incluyendo mejor drama (competía con 'Hermanas hasta la muerte', 'The Responder' y 'Sherwood'), y talento emergente para su guionista, Pete Jackson. Estatuilla que, por cierto, materializó.

Pero vayamos al tema. Protagonizada por Lewis Gribben como Danny, 'Somewhere Boy' nos cuenta la historia de un muchacho que se ha criado recluido por su padre (Rory Keenan) en una casa en medio de la campiña inglesa. Tras una tragedia, el joven sale "al mundo real".

Conmueve pero no manipula

Ocho episodios de menos de media hora es lo que le basta a Jackson para contarnos una historia tan conmovedora como optimista narrada de una manera fascinante y que huye, o al menos finge hacerlo, de caer en una manipulación facilona. En otras palabras, conmueve pero no es melodramática.

A destacar está el hecho de cómo se aleja de convenciones o de situaciones que, como espectador, podamos tener preconcebidas al empezar a saber sobre qué gira este pequeño drama. Si bien el hecho de porqué Danny ha vivido recluido en una casa en la campiña es trágico de por sí, los motivos del padre son, aun retorcidos, nobles.

Esto no quiere decir que la serie le excuse o justifique, simplemente no procede a hacer un juicio más allá de tal o cual comentario de los tíos de nuestro joven protagonista. De esta manera, el guion habla más del trauma, del fin de la inocencia y el comenzar (y encajar) una vida nueva más que del abuso, de la privación de libertad.

Algo que sí que tocan pero, en este aspecto, es extrañamente optimista dentro de la tristeza que los envuelven. Es incluso divertido, sobre todo con la dupla entre el protagonista y su primo Aaron (Samuel Bottomley) quien, a pesar de no haber sido recluido en un mundo de monstruos y películas de los años 30, no es mucho más espabilado.

El guion de Pete Jackson es tremendamente delicado y arroja una mirada compasiva y emocional a la historia de la nueva vida de Danny. Y no solo a la hora de retratar a los jóvenes, sino también a Sue (Lisa McGrillis), la tía paterna del protagonista. A pesar de que creo que 'Somewhere Boy' huye un poco de ser catalogada como drama familiar, tiene aquí mucho componente de eso.

Un reparto juvenil envidiable

A estas alturas no debería sorprender a nadie y en todo caso nos debería dar envidia para la ficción patria, el hecho de que los actores jóvenes sostengan tan bien un guion bastante exigente. Tanto Gribben como Bottomley le dan una entereza y grandes matices a sus papeles, siendo de lo más destacado de la serie.

En definitiva, 'Somewhere Boy' es sin duda una de las grandes sorpresas del año. Una de esas series que, al igual que pasó el año pasado con 'In my skin', es increíblemente "pequeña" para el gran poso que deja. Preciosa, conmovedora y poderosa.

