La adictiva miniserie que triunfa en Netflix es un thriller de venganza de tan solo 8 episodios

El calor del verano hace que muchas veces solo tengamos fuerzas para conectar el ventilador y arrastrarnos hasta el sofá para ver algo que nos enganche y nos haga desconectar. 'Cenizas del pasado' es una adictiva miniserie de tan solo 8 episodios y la puedes ver en Netflix.

Hasta los cimientos

Shizuka Yamauchi entra a trabajar como ama de llaves de Makiko Mitarai, la mujer de un reputado médico que además causa furor en las redes. No obstante, la joven no es quien dice ser: su verdadero nombre es Anzu Murata y busca venganza, ya que la señora Mitarai está relacionada con el incendio que destrozó su vida y la de su familia.

'Cenizas del pasado' ('Burn the house down') es una miniserie dirigida por Yuichiro Hirakawa (director del live action de 'The promised Neverland') y guionizada por Arisa Kaneko (guionista del live action de 'Orange'). Está basada en el manga josei 'Mitarai-ke, Enjou suru' de Moyashi Fujizawa.

Protagonizada por Mei Nagano ('Kenshin, el guerrero samurai'), Asuka Kudou ('Kuragehime') y Ren Hanami ('Makanai'), se estrenó el pasado mes de julio en Netflix y desde entonces ha cosechado un gran éxito en la plataforma.

Sin duda, podríamos definir este dorama como un buen placer culpable: tiene todos los elementos del thriller telenovelesco necesarios para engancharnos, con el valor añadido de que sus 8 episodios solo duran 45 minutos cada uno (en comparación con la tendencia de muchas series asiáticas a superar la hora de duración).

Tenemos identidades falsas, secretos del pasado, villanas pérfidas, personajes que no sabes sin son aliados o juegan a dos bandas y una protagonista que corre el peligro de perderse a sí misma al intentar llevar a cabo su venganza.

El desarollo de las distintas tramas es muy dinámico y cumple su función como serie de intriga de manual: entretener y enganchar hasta el final. En ese sentido, da lo que promete, siempre que sepas a lo que vienes.

Obviamente, es una serie donde hay que hacer más de un salto de fe y asumir que no va a ir con sutilezas en prácticamente ninguno de los temas que trata (¿cuántas veces vemos el mismo plano de la señora viendo la casa arder? Pues he perdido la cuenta, la verdad).

Por no hablar del tratamiento de ciertos personajes, que no sabes hasta qué punto es una cuestión cultural o sencillamente pereza narrativa (el padre pasando de sus hijas durante 13 años y luego retoma el contacto como si nada, o el hermano acechando a la protagonista por la casa y al día siguiente, tan amigos).

Lo bueno es que no da tiempo a aburrirte con su corta duración, al contrario que otras series de tónica similar, que asfixian cualquier posibilidad de entretenerte al dilatar su duración durante dos horas y media. Además, el desenlace es concluyente y cierra todas las tramas.

'Cenizas del pasado' es un buen antídoto para el calor asfixiante del verano: un thriller de los de toda la vida que cumplirá las expectativas de quienes busquen engancharse a algo cortito que garantice pasar un rato entretenido.

