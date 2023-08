'Ahsoka' (1x03): espléndidas ballenas y batallas espaciales en un episodio tan entretenido como breve de la serie de Star Wars

Cómo se echa de menos un buen combate espacial y esta semana hemos tenido uno espléndido, al menos en cuanto a duración. Algo que no hubiéramos imaginado teniendo en cuenta que los primeros actos de este tercer episodio de 'Ahsoka' han sido relativamente tranquilos en lo que la serie de Disney+ se ha dedicado más al personaje de Sabine.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'Hora de volar', el episodio 1x03 de 'Ahsoka'.

Tras el final del episodio 2, vemos a Ahsoka (Rosario Dawson) y Sabine (Natasha Liu Bordizzo) rastreando la localización de Morgan (Diana Lee Inosanto) y compañía. El trayecto parece convertirse en un buen momento para que Sabine reanude su entrenamiento jedi.

El camino del (no)jedi

Ya destacabais en los comentarios de la recapitulación del estreno de la serie lo aparentemente gratuito que era el hecho de que la protagonista, que se separó en un momento dado no solo de Anakin sino del "camino jedi" hubiese tenido en algún momento entre 'Star Wars: Rebels' y "el presente" a la mandaloriana como padawan (para separarse poco después).

Si bien el guion de Dave Filoni sigue sin justificar del todo esto, sí que arroja cierta luz al tema. Una vez que se ha establecido que Sabine es sensible a la Fuerza, pero esta conexión es demasiado débil (no habría sido admitida en la Orden), Ahsoka discute con Huyang (David Tennant) sobre ello. Nuestra protagonista tiene claro que no se trata de que Sabine sea jedi, sino que sea ella misma, lo que se deduce que ve un potencial tremendo en el uso de la Fuerza.

En lo que se dan estos entrenamientos (lo que incluye el recién bautizado zatochi[!]) tenemos un vistazo interesante a la política de la Nueva República con una reunión entre Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) y varios senadores, entre los que destacan la ahora canciller Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). Un encuentro en el que Hera se topa con un gobierno que no quiere meterse en berenjenales y no cree que estemos ni ante el regreso del Imperio ni el de Thrawn.

Una de las cosas que parece que quiere hacer Filoni en su universo de series es contar de algún modo cómo cae la Nueva República y surge la Primera Orden. En la temporada 3 de 'The Mandalorian' ya mostró ese Consejo Sombra y en 'Ahsoka' nos está mostrando poco a poco cómo hay cierta inacción por parte del gobierno galáctico que junto a una suerte de "servicios mínimos" de defensa pudo haber acelerado su caída.

Por cierto, tras la reunión tenemos un guiño a la cronología Rebels con Jacen (Evan Whitten), el hijo de Hera contándole entusiasmado a su madre que él también quiere ser un jedi. Un pequeño momento que sería algo anecdótico de no ser porque el padre del muchacho es nada menos que Kanan Jarrus.

Batalla entre ballenas

Volviendo a la nave de Ahsoka, llega el momento de la acción, con las fuerzas de Morgan capitaneadas por la misteriosa Shin Hati (Ivana Sakhno) dándoles alcance y comenzando una espléndida batalla espacial que nos llevará por casi toda la segunda mitad del episodio. Ahsoka y Sabine deben trabajar como equipo en lo que esquivan e intentan derribar los cazas enemigos.

En lo que se cuelan en una ruta de purgills, las ballenas espaciales capaces de viajar entre galaxias, la serie nos demuestra por qué Ahsoka es uno de los mejores guerreros de Star Wars en lo que la vemos salir de la nave para, espadas en mano, combatir los envites de las naves enemigas y destruyendo una de ellas.

Con la nave dañada, la única posibilidad de sobrevivir es esconderse en el bosque. En esta parte final del episodio se nos confirma que el Ojo de Sion es un anillo gigante de hiperespacio y que este sería capaz de catapultarse a otras galaxias. La cuestión es ver exactamente el plan de Morgan y compañía en un próximo episodio en el que sus fuerzas irán a la caza de "Maestra y aprendiz".

En definitiva, este 'Hora de volar' ha sido un episodio bastante entretenido pero, a la vez, corto. Si el primer episodio rondaba los 55 minutos y el segundo los 44, esta semana solo hemos tenido 37... lo cual lo acerca a la duración habitual de otras series de la franquicia como 'The Mandalorian'.

