'Ahsoka' acaba de reescribir la historia de Star Wars: cómo la idea de Peridea abre todo un mundo de leyendas para la franquicia de ciencia ficción

Ya lo destacábamos al hablar del inicio de esta nueva serie, pero con apenas unas pocas líneas 'Ahsoka' ha reescrito por completo la historia de Star Wars. Al menos en un plano concreto ya que, por primera vez, se nos confirma la existencia de mundos y razas de otras galaxias... algunas de las cuales habrían visitado la galaxia más famosa del cine y la televisión milenios atrás.

De esta manera, en el segundo episodio de la serie escrita por Dave Filoni, descubrimos que el mapa estelar que recupera nuestra protagonista (para que luego caiga en manos de los villanos) nos lleva a una localización ya no lejana sino de otra galaxia.

Ahsoka intergaláctica

En concreto, el objetivo de Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) es encontrar la ruta a Peridea, planeta legendario (como dice Baylan Skoll, es una fábula infantil) en el que estaría exiliado el gran Almirante Thrawn (¿y probablemente Ezra?). Morgan desvela, además, que el sitio donde están fue construido por una raza de una galaxia lejana que llegó a esta milenios atrás.

Pero este, digamos, resorte de trama tiene muchas más implicaciones de lo que parece porque en apenas unos pocos minutos Dave Filoni abre todo un mundo de posibilidades para el futuro de la franquicia: lo que hay más allá de los límites de la galaxia base de Star Wars.

Durante sus casi cincuenta años de historia, las películas y series de Star Wars se han limitado al universo conocido, por decirlo de alguna manera... sin salirse demasiado del borde exterior o planetas exteriores como Kamino. Pero la existencia de otra galaxia ya son palabras mayores y algo inédito en la actual cronología.

Lo que no quiere decir que antes no se haya explorado en libros y cómics con diversos personajes intentando explorar lo que hay más allá y viendo ciertos lazos con otras galaxias. Ahí tenemos, por ejemplo la teoría de Palpatine de que el origen de la Fuerza viene de otra galaxia o a los purrgils como raza de "ballenas" que navegan no solo entre sistemas solares sino entre galaxias.

Material de Leyendas

Sin embargo, muchas de estas historias quedaron desterradas en el obsoleto canon de Leyendas. En este sentido es bastante ilustrativo el caso de la guerra Yuuzhan Vong, una devastadora conquista de seres de otra galaxia descrita en las novelas de la Nueva Orden Jedi, acontecidas unas dos décadas después de 'El retorno del Jedi'.

Si bien el conflicto está borrado del canon, se considera que esta raza aparecerá en 'Star Wars: Eclipse', videojuego de la franquicia con fecha de salida para 2026 y que se ambientaría durante la Alta República (como 'The Acolyte'). Al menos, las criaturas del tráiler tienen aspecto similar.

La recuperación de cosas que han quedado desterradas a "Leyendas" es una de las labores que están haciendo las series actuales de Star Wars y Dave Filoni en particular. Ahí tenemos, por ejemplo, las hermanas de la noche de Dathomir. Creadas por Dave Wolverton para la novela 'El cortejo de la princesa Leia' este clan fue habitual en 'Star Wars: The Clone Wars' y de donde viene Morgan.

Volviendo a Peridea, evidentemente y con apenas un par de líneas de guion no podemos hacer otra cosa que elucubrar. Sin embargo, hay ciertos elementos (mismamente los poderes mágicos de Morgan) hacen pensar que estamos ante una versión "starwarsera" de los mitos artúricos, con Peridea siendo una suerte de Avalon y Thrawn el rey que ha de volver.

Hipótesis y teorías aparte (ya echaba de menos teorizar con una serie de este corte), lo que está claro es que la sola idea de explorar planetas de fuera de la galaxia cambia de manera sustancial una franquicia como Star Wars. Al menos en cuanto a que, de repente, despliega un lienzo en blanco para llenarnos de criaturas, razas y planetas diferentes y, esperemos, fascinantes.

