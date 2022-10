'Andor' (1x06): romerías, asaltos trepidantes y cielos espectaculares en el mejor episodio de la serie de Star Wars hasta ahora

Por coincidencias de la vida, el episodio de esta semana de 'Andor', la serie de Star Wars en Disney+, se titula igual que el de la semana pasada de 'El señor de los anillos: los anillos de poder'. Eso sí, este "ojo" es diferente al de la serie fantástica y provee un escenario espectacular para las hazañas de nuestro ladrón.

Por cierto, a partir de aquí, spoilers de 'El ojo', el episodio 1x06 de 'Andor'.

Después de un par de episodios de prolegómenos, en los que el guion de los Gilroy (esta vez Dan) comenzaba a rascar en los mecanismos políticos del Imperio y la vida en general, en este ya llega el momento de la verdad: el asalto a la base imperial de Aldhani.

Andor con ojo

Y lo hacen aprovechando un fenómeno astronómico espectacular: una lluvia de asteroides en un cielo verdoso dando el aspecto de estar contemplando un ojo en el firmamento. Algo que es motivo de una romería a un santuario en el centro de toda la acción del episodio y cuya llegada servirá a nuestros rebeldes para infiltrarse en la base.

Me gustaría pararme también en este aspecto que va en consonancia con todo lo que se proponen en esta serie: mostrar cómo es la vida bajo el imperio. Y esta romería es también un gran ejemplo, con el comandante comentando cómo con los años han logrado controlar el flujo de peregrinos (se podrían llega a juntar 15 000 y ahora son apenas 60) y el objetivo es que, directamente, terminen yendo al sector comercial en vez de al santuario.

Así, mientras unos hacen la celebración, otros van al asalto. Susanna White repite en la dirección y logra transmitirnos esa tensión de los momentos previos... y toda la acción de lo que es el atraco. Si tal cosa sale bien, si la líder decide dar luz verde aunque hay ciertas dudas... pronto vemos a la banda avanzando con los contratiempos justos.

Sin embargo, como siempre tiene que salir algo mal. Los imperiales comienzan a recuperar comunicaciones y sospechan que algo va mal... llevándonos al inevitable enfrentamiento, tanto en el hangar del tesoro como ya en el cielo, con (también inevitables) bajas.

'El ojo' no solo comparte título con 'Los anillos de poder', este también es visualmente asombroso. Es difícil no maravillarse en esos cielos en lo que acontece esta persecución entre los cazas imperiales y el carguero robado. Me atrevería a decir que pocas veces hemos tenido un espectáculo similar en toda la franquicia (ni por asomo en las series de imagen real).

Una vez terminada la acción, Cassian (Diego Luna) mata a Skeen (Ebon Moss-Bachrach) cuando este propone coger la nave y fugarse con todo el dinero. Aquí creo que nuestro protagonista peca algo de gatillo fácil, pero también es verdad que comprende que por una parte, es el momento de separarse de los rebeldes y, de paso, les libra de un traidor.

Turno para el Imperio

Llegamos al ecuador de la serie y los últimos minutos del episodio nos dejan claro que las cosas se van poniendo tensas. La noticia del asalto a Aldhani ya ha llegado a Coruscant y el Imperio promete venganza. Ahora habrá qué ver qué futuro depara a nuestro protagonista y cómo le afectará esta decisión del imperio.

En definitiva, he de reconocer que la serie me va ganando episodio a episodio pese a que no me convencía al comienzo. Este me ha parecido no solo el mejor de la ficción de Star Wars, sino que fácilmente no tiene nada que envidiar a otras series de la franquicia como 'The Mandalorian'.