'Andor' (1x05): un episodio repleto de tensión donde el equipo de rebeldes pone todas las cartas encima de la mesa

La gran sorpresa que fueron los primeros episodios de 'Andor' requería que siguiera creciendo y exhibiendo esa personalidad que la diferenciaba del resto de series del universo Star Wars. El cuarto lo confirmó con un capítulo algo más relajado a modo de planteamiento de la misión en la que acepta participar el personaje interpretado por Diego Luna y con 'El hacha olvida' se mantiene el interés de la serie de Disney+ en profundizar en sus personajes.

Obviamente, esa preparación previa a una misión casi imposible se lleva la mayor parte del metraje del quinto episodio de 'Andor', pero también hay tiempo para prestar atención a otros frentes. El resultado es un capítulo ligero en la acción pero que rebosa tensión, tanto en lo puramente humano como en lo referente a los peligros que rodean a esa misión.

La misión

'Andor' ha cuidado bastante hasta ahora a sus personajes. Puede que la forma de desarrollarlos no motive por igual a todos los espectadores, pero la diferencia respecto a otras series en acción real de Star Wars es casi como de la noche al día. En ello ha vuelto a incidirse aquí, valiéndose para ello de la lógica desconfianza del resto de integrantes del grupo de rebeldes hacia el protagonista, algo que se aprovecha para entrar en las motivaciones de cada uno de ellos.

Sin embargo, Cassian Andor no está para tonterías, aclarando siempre lo que cree que es mejor de cara a que la misión tenga más posibilidades de éxito y luego confesando la verdad sobre sí mismo cuando se ve entre la espada y la pared. Ese momento no deja de ser la culminación de uno de los aspectos más interesantes de este episodio. Me refiero a esa rivalidad que surge con Skeen y que se zanja con los dos poniendo las cartas encima de la mesa sobre sus respectiva motivaciones.

Además, la serie acierta al nunca dejar de lado los peligros que rodean a la misión, haciendo un uso magistral de los Caza TIE como una amenaza que podría echarlo todo a perder. Este tipo de naves habían tenido una importancia más cosmética que otra cosa más allá del último acto del Episodio IV de la saga. Aquí se sienten temibles, elevando así toda la tensión que rodea al plan de la Resistencia.

Otros detalles de 'El hacha olvida'

Todo ello lleva a que 'El hacha olvida' se sienta como la preparación para algo muy grande en el sexto episodio, pues ya es la segunda vez que la serie parece apostar por un arco de tres episodios para contar una historia y sembrar las semillas para la siguiente. Eso también la distingue de 'The Mandalorian', donde lo habitual era solventar cualquier tipo de amenaza en un episodio y pasar a la siguiente.

De ahí también que 'Andor' siga sintiéndose diferente al resto. Habrá quien pueda ver en ello que la serie parezca películas divididas en varios episodios cada una, pero la consecuencia real es que todo se siente más trabajado y desarrollado. Aquí no hay que cerrar minihistorias rápidamente para pasar a la siguiente, sino que todo lo anterior va acumulándose de forma continua en lugar de quizá o no volver a ello más adelante.

Por ello, la breve aparición de un deshonrado Syril Karn tiene todo el sentido del mundo para recordarnos cómo se ha hundido su carrera tras lo visto en los tres primeros episodios y para ir incidiendo ya en la inevitable animosidad que seguirá mostrando hacia Andor y los suyos en episodios venideros, porque hay que tocar fondo, y él parece haberlo hecho, antes de volver a remontar. Y el Imperio en algún momento identificará al personaje de Luna y alguien recordará que fue Karn quien estuvo a punto de atraparlo...

Por lo demás, pequeñas piezas en movimiento con Luthen mostrando sus primeras dudas sobre el éxito de la misión y lo que eso podría suponer de cara al futuro o la senadora teniendo que lidiar cada vez con más dificultades para seguir adelante con sus actividades. Sin olvidarnos de que incluso hay unos pocos minutos para dejar claro que el Imperio es consciente de la importancia de lo que tienen entre manos, lo cual termina de situar esa misión como algo capital. Y sí, sabemos que Andor saldrá con vida de ella, ¿pero y los demás personajes? Que aquí ya nos han dado más motivos para interesarnos por ellos en lugar de reducirlos a la condición de peones necesarios para que avance la historia.

Dicho esto, es verdad que 'El hacha olvida' puede sentirse como un episodio de transición, pero aquí deberíamos estar hablando más de la preparación necesaria para que los movimientos de los protagonistas tengan un por qué en capítulos venideros y que no sea simplemente hacer algo y conseguirlo un poco porque sí.