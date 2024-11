Es como 'Regreso al futuro' pero al revés. La divertida serie de animación que Disney eliminó de su plataforma

Que las plataformas eliminen contenido original de su catálogo sin previo aviso desde luego no ayuda a que la gente pague más suscripciones, sino que crea una mayor inseguridad. Como el caso de 'Hailey, ¡a por todas!', uno de los grandes estrenos de series animadas de 2024 que llegó con retraso y encima se eliminó de Disney Plus al poco tiempo.

El futuro en sus manos

Hailey es una adolescente que se dedica a apuntar en una libreta las cosas que querría hacer al menos una vez antes de morir, hasta que un día recibe una visita inesperada: una viajera del tiempo aparece en su cuarto y le informa de que, si no cumple todos los puntos de su lista, podría haber una paradoja temporal y el futuro sería catastrófico. Así pues, no le queda otro remedio que ir a por todas.

'Hailey, ¡a por todas' ('Hailey's on it!') es una serie de animación creada por Devin Bunje y Nick Stanton (ambos con experiencia en títulos como la versión animada de 'Los sustitutos' o 'Phineas y Ferb'). Sus 30 episodios comprenden un total de 56, ya que cada uno dura 10 minutos pero se emiten en tandas de dos, como suele suceder en este tipo de casos.

La trayectoria de esta serie ha sido de lo más errática, ya que en España se estrenó mucho más tarde que en EE.UU, donde comenzó a emitirse en 2023. Tras subirla a la plataforma, Disney Plus decidió eliminarla de un día para otro, aunque aquí se puede seguir viendo a través de Disney Channel (también se pueden ver en diferido si tenéis Movistar Plus+, Vodafone o algún servicio de TV que os permita grabar y/o recuperar contenidos on demand).

La cosa todavía empeoró, ya que en España ni siquiera llegó a estar la temporada completa, aunque es de esperar que acaben emitiéndola en el canal, visto el retraso general que suelen tener para traer episodios pendientes de otras series similares, como 'Kiff' o 'Miraculous'.

Una auténtica lástima, porque sin duda es una de las series animadas más divertidas de este año junto con 'Los Green en la Gran Ciudad'. La historia es una suerte de 'Regreso al futuro' con la premisa invertida, es decir, no es la protagonista quien viaja al futuro sino que es la gente del futuro quien llega a su presente para evitar que se perturbe el espacio-tiempo.

Con la excusa de que ese futuro fue posible gracias a la persona en quien Hailey se convirtió, habiendo cumplido todos lo que escribió en su libreta, la serie parte de esa premisa para que en cada episodio la protagonista se centre en cumplir cada uno de los puntos de su lista.

Es una serie donde predomina la comedia, con chistes que van desde lo sencillito a momentos delirantes (la estudiante "excéntrica" canadiense, el episodio sitcom...), referencias de todo tipo (los hermanos de la protagonista se llaman Dwayne y Johnson, respectivamente) y un humor dirigido principalmente al público juvenil pero con el que también podrá reírse el público algo más adulto.

Es cierto que, más allá de su premisa, no es especialmente original y no deja de ser la clásica comedia animada de Disney Channel de estructura episódica, con la única peculiaridad de salpicar la trama de esos momentos de ciencia ficción en los que las aventurillas dejan de ser tan "costumbristas" (dentro de lo que cabe, entendámonos).

Pese a ello, es muy ligerita y, a mí personalmente, no me molesta en absoluto la estructura autoconclusiva. De hecho, es un tipo de serie que me encaja muy bien para esos momentos del día en los que solo quieres desconectar, relajarte y reírte un rato frente a la TV.

Lo malo es que, tras meses en la incertidumbre, Disney anunció hace poco que cancelaba la serie tras esta única temporada. Un triste colofón para el maltrato al que han sometido este título que, sin embargo, aún nos queda la esperanza de que puedan hacer algún capítulo especial para darle un cierre mejor, como hicieron en su momento con 'La maldición de Molly McGee'.

Lo dicho: 'Hailey, ¡a por todas!' es una serie simpática y desenfadada que combina comedia y ciencia ficción en capítulos cortos. Si os gustaron series del estilo 'Patoaventuras', podéis darle una oportunidad mientras todavía se pueda ver en alguna parte.

