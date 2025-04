'El contable 2' es mejor que la primera. Ben Affleck y Jon Bernthal se lo pasan en grande en esta entretenida buddy movie

Ben Affleck parecía destinado en su momento a convertirse en unos de los grandes nombres del cine de acción del siglo XXI, pero finalmente es algo que nunca terminó de concretarse. Sin embargo, en 2016 consiguió un éxito reseñable con 'El contable', por lo que tardó bien poco en empezar a hablar de una segunda entrega que finalmente ha tardado 9 años en llegar a los cines.

La espera llega a su fin este viernes 25 de abril, y además tengo otra buena noticia que daros: 'El contable 2' es una película superior a su predecesora en todos los sentidos. Allí había algunas buenas ideas y el resultado final era bastante digno, pero aquí se lleva todo a otro nivel para ofrecer una entretenida buddy movie al público en la que además Affleck y Jon Bernthal se lo pasan en grande. Y eso es algo que además se transmite en pantalla.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Más grande y más centrada

Desde su intenso arranque queda claro que 'El contable 2' es una película con una escala mayor, algo que deja claro el hecho de que Gavin O'Connor ha contado con casi el doble de presupuesto -se pasa de los 44 millones de la primera entre a los 80 de la que ahora nos ocupa-. Afortunadamente, el director no cae en el error de pensar que simplemente más grande es mejor y la película va en otra dirección: añadir una mayor dosis de diversión sin por ello descuidar su parte más dramática.

Uno de los principales cambios es que Bernthal tiene aquí una presencia mucho mayor. Ya en la primera entrega demostró buena química con Affleck, pero es que la relación entre ambos personajes brilla aquí con luz propia, convirtiéndose en lo mejor de la función. Además, el guion de Bill Dubuque, que ya escribió en su momento 'El contable', prepara bien el terreno en el plano humorístico -muy efectiva esa visita a un evento de citas rápidas por parte del protagonista- para que el espectador sea más proclive a conectar con la forma de reflejar las tiranteces entre ambos.

A su favor también juega que el personaje protagonista está en un punto con una mayor confianza en sí mismo y que además Affleck se muestra mucho más cómodo. Es un salto comparable a que la primera versión sea un plato a medio cocinar y la que recibimos aquí es una perfeccionada, manteniendo algunas cosas de la anterior pero cambiando y mejorando ingredientes. Y eso es algo que se percibe incluso cuando va un poco más por libre durante los minutos que suceden al prólogo.

Luego 'El Contable 2' tiene tres caras diferentes. Por un lado una buddy movie que sabe dar con el tono ideal para que el hecho de estar viendo a dos asesinos temibles en pantalla no impida que sus métodos nos hagan gracia. Ahí es donde la película realmente se distingue y demuestra las posibilidades de seguir adelante con la saga más allá de esta segunda entrega. Solamente la idea de volver a ver juntos a Affleck y Bernthal a mí ya me sirve para querer que haya 'El contable 3'.

Por otro, O'Connor tiene más margen para planear grandes escenas de acción, mostrando una mayor predilección por los tiroteos que por los momentos más físicos. Es cierto que tampoco son muy abundantes, siguiendo el esquema de empezar con fuerza y acabar por todo lo alto, mientras que entre medias hay pequeños momentos aquí y allá bien integrados en la evolución de la investigación. Por mi parte veo una clara mejora ahí, aunque también es cierto que no estamos ante una película que por ejemplo pueda competir con hitos recientes del género como 'John Wick 4', aunque a cambio sí que supera ligeramente a otra secuela reciente como la estimable 'Juego de Ladrones: Pantera'.

Por último, 'El contable 2' inserta como base de todo un drama vinculado a la pesadilla en la que acaba convirtiéndose el sueño americano para algunos inmigrantes. Ahí es verdad que quizá se enrevesa todo un poco más de la cuenta, pero al menos nunca entorpece narrativamente y es más algo que hay que tener para justificar el resto. De hecho existe cierta disonancia entre la gravedad de lo que propone y la escasa profundidad que se le da. Quizá un peaje a pagar para no cargarse ese tono ligero predominante, pero a mí no es algo que me molestara.

Con todo, lo realmente importante es que 'El contable 2' asimila mejor las particularidades del protagonista. Ahí puede que eso lleve a ofrecer una visión más normalizada y agradecida del trastorno que padece -un poco como si quisieran hacerle, por decirlo de alguna manera, menos raro-, pero también es lógico que haya tenido cierta evolución en todos los años que han pasado. Y si encima mejoras todo lo que le rodea, lo que te queda es un buen thriller de acción que hace un uso bastante efectivo de la comedia, sin llegar a abusar de ella. Por mí encantado.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025