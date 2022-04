‘Dog. Un viaje salvaje’: Channing Tatum debuta como director con una conmovedora road movie canina sobre trauma militar en la América woke

Se estrena en salas ‘Dog. Un viaje salvaje’ (2022), el debut detrás de las cámaras del actor Channing Tatum, que ha codirigido junto con Reid Carolin, y con un guion de Brett Rodríguez, responsable de la franquicia de ‘Magic Mike’, sobre una historia real y algunas experiencias propias con su mascota, una nueva película de perretes que se aleja un poco de la imagen de divertimento blanco que hace parecer su tráiler para introducir algunos temas más grises.

Y es que el cine canino no cesa de llegar al cine y desde la emotiva ‘Siempre a tu lado, Hachiko’ (2009) se han estrenado muchas otras como ‘Tu mejor amigo’ (A Dog's Purpose, 2017), ‘Alpha’ (2018), o la espectacular ‘Togo’ (2019), que han reincidido en la sorprendente relación de los cánidos con el ser humano, con una mezcla de admiración respeto por los animales y otro punto de divulgación sobre su importancia y ayuda en personas con distintas dificultades, como es el caso que nos ocupa.

En ‘Dog’ tenemos a una pastor belga llamada Lulu, interpretada por tres actores peludos, que ha servido en el ejército de los EE. UU. en Irak y Afganistán, como también lo ha hecho el personaje de Tatum, Jackson Briggs, un exranger del ejército que vive en una cabaña con historial de lesiones cerebrales que le ha mantenido fuera de acción, pero espera que una recomendación de su oficial al mando le dé la oportunidad de regresar al frente.

Perros, trauma y curación

Para que eso suceda, Jackson accede a acompañar a Lulu desde Fort Lewis, Washington, hasta Nogales, Arizona. El motivo del viaje por carretera es que el animal no podría soportar un viaje en avión, y se celebra el funeral de su guía, un ranger cuya muerte en un accidente automovilístico ha dejado huérfana a Lulu. Por supuesto, habrá todo tipo de problemas y desencuentros en el camino desde Oregón pasando por Los Ángeles.

Mientras aprende a domar al animal, Jackson también descubre conexiones del pasado de este y su dueño, tanto en persona como a través de un cuaderno extenso y muy detallado que llevaba el Ranger fallecido. Esto crea una paleta de situaciones divertidas y enredos, pero también un reflejo de los propios problemas del protagonista, sobre quien trata realmente ‘Dog’, en realidad un estudio de los efectos del estrés postraumático en miitares y cómo se ha convertido en un problema social en Estados Unidos.

Por ello, en los último años no faltan películas como ‘Deber cumplido‘ (Thank You for Your Service,2017) que abordaba el abandono de los veteranos que luchan con el TEPT del combate, en forma de drama, de hecho, ‘Dog’ puede considerarse casi una secuela o compañera espiritual de ‘Megan Leavey’ (2017) un biopic de una militar y su perro rastreador de explosivos, que también tocaba temas muy parecidos. Aquí Rigg tiene migrañas y dolencias causadas por lesiones físicas en la batalla, pero la película nunca aborda directamente los problemas comunes en los soldados, dejando ver sutilmente el resultado de su ansiedad y el aislamiento social.

Una rebanada de América

Lulu se convierte en el reflejo objetivo de sus problemas, su conflicto de comportamiento, reacciones agresivas y miedo, casi una epifanía para el espectador y para el propio personaje, de que algo le está pasando. Hay bromas y situaciones divertidas, pero también siempre está presente el el dolor, y los desafíos de la vida posterior al combate para dos guerreros heridos que se van tomando las medidas y aprenden a confiar el uno en el otro, en una preciosa simbiosis tratada con muy buen pulso y la emoción siempre contenida.

Hay algunos detalles muy de cine de Clint Eastwood, mostrando los esfuerzos de Briggs por adaptarse a la Norteamérica Woke, con algunos chistes sobre masculinidad tóxica, animalistas, y complejo de salvador blanco que dibujan una sociedad preocupada por causas justas pero que deja a su suerte a sus héreos, preocupaciones que contrastan con el problema real de militares que tienen problemas de ajuste social y son percibidos con prejuicios. En un momento en el que Lulu ataca a un hombre con chilaba, que recuerda un poco a ‘Perro blanco’ (1982), se deja suspendido el aspecto del racismo programado, y la automatización de los militares de ciertos comportamientos.

‘Dog’ tiene una fotografía sorprendentemente hermosa, que ayuda a su tono de confort en carretera, atardeceres dulces, destellos de sol en bonitas tomas de postal de la campiña occidental a ritmo de canciones clásicas, country y rock que generan un inconfundible sabor a reivindicación americana sin disimulo al estilo de las road movies de los 70, pero en el fondo trata sobre dos guerreros lamiéndose las heridas mutuamente, sin recurrir a la lágrima fácil, pero sin evitar resultar conmovedora y sincera.